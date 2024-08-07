王淨爆哭「曹佑寧衝台上擁抱」！　電影院包場：我是真的很愛你們

記者劉宜庭／綜合報導

王淨主演電影《鬼才之道》今（7日）正式在台上映，前一天她特地包場，邀請演藝圈內好友搶先觀看，門口斗大招牌寫著「招財淨寶 包場」，讓不少人會心一笑。映後，她上台分享感言，數度激動落淚，男友曹佑寧也上前擁抱安慰，突如其來放出閃光彈，瞬間閃瞎眾人。

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▲王淨包場，曹祐寧到場力挺。（圖／翻攝自IG／范姜彥豐、曹祐寧）



昨電影包場結束後，王淨上台分享感言，數度淚崩：「我第一次看完《鬼才》之後，我就更認知到我是真的很喜歡演戲，因為我知道原來演戲可以療癒到很多很多的人，然後，我真的很希望你們也可以被療癒到。」她也哽咽表示：「這真的是我拍過最溫柔的一部電影了，謝謝大家。」

逗趣的是，王淨接著還說：「我以為就只有人死掉的時候，才會有一堆認識的人會出現在同一個場合裡。」逗笑全場，她事後轉發相關影片，幽默澄清：「我酒精過敏，我沒有喝酒，我是真的很愛你們。」

▲王淨包場招牌寫著「招財淨寶」。（圖／翻攝自IG／王淨）



許多圈內人都受邀觀看包場，其中包括范姜彥豐，格外引人注意的是，他在台下剛好拍到曹佑寧上台擁抱王淨的一幕，讓他忍不住笑虧「羞羞臉」。曹佑寧事後也分享坐在觀眾席的視角，用行動力挺女友，並寫下觀影心得：「你這輩子，不用成為一個特別的孩子，也沒有關係的。」