陳詩媛接機被罵太高調！王齊麟17字護愛反擊超Man　「她被我強制接機」

記者田暐瑋／綜合報導

王齊麟、李洋奪得金牌，7日抵台受到台灣民眾熱情接機，王齊麟女友陳詩媛也現身機場接機男友，一下飛機小倆口立刻黏TT，先是捧臉擁抱，更一路牽手，甜蜜互動全被拍了下來，卻有酸民諷刺女方是在蹭熱度：「太高調。」對此，王齊麟也解釋女友是被他「強制接機」，親上火線回應護愛。

▲王齊麟和陳詩媛一路放閃。（圖／ETtoday）

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陳詩媛7日一早到機場接機，和王齊麟如膠似漆的放閃互動全被鏡頭拍下來，不少人被閃到求饒，不過也有酸民酸她「低調才走得遠，不過啦啦隊的氣質也就如此」，立刻釣出王齊麟本尊護愛：「請不要這樣，我女朋友很棒，謝謝你！」霸氣又高EQ的回應超Man。

▲王齊麟反擊酸民。（圖／翻攝自王齊麟IG）



另外也有網友先強調自己不是酸民，但也認為如此高調放閃不是很好，「我認為這麼高調不太好，因為以後的事很難說，如果沒在一起了..這些照片就會一直被po出來，不然你們就要在一起長長久久」、「我也不是酸民⋯只是覺得有點太被媒體關注了⋯希望不要因此壓力太大」，對此，王齊麟也回應：「會長長久久的。」

由於女友來接機遭部分網友攻擊，王齊麟稍早特地發限動寫道：「被我強制來接機的女子辛苦了，能下飛機就見到你真的好幸福。」直接說明陳詩媛是被自己要求來接機，替女友擋下各種惡意攻擊，引來網路上一片叫好聲浪，「真是辛苦齊麟ㄌ，甚至要為了酸民發限動」。

▲陳詩媛接機王齊麟被酸。（圖／翻攝自王齊麟IG）