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《無路可走：輪盤賭》在Disney+！許光漢追殺強姦犯　前2集討論度炸裂

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+獨家推出夏季重磅韓劇《無路可走：輪盤賭》找來數位大咖演員趙震雄、劉宰明、廉晶雅、成愉頻、金聖喆等人主演，還有台灣男神許光漢加入華麗陣容，戲劇於7月31日上線後，討論度炸裂。首集登場的李光洙帶來爆炸性的演技，他遭人懸賞10億元，只要被割掉耳朵，即可獲得獎賞金，隨即第二集重刑犯劉宰明期滿釋放出獄，姦殺畫面看得觀眾震撼不已，出動各方人馬獵殺，劇集更多精彩內容只有在Disney+！

▲▼ 《無路可走：輪盤賭》在Disney+！許光漢追殺強姦犯　前2集討論度炸裂。（圖／Disney+提供）

▲▼李光洙第一集就成為獵殺目標，活生生遭割下耳朵。（圖／Disney+提供）

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▲▼ 《無路可走：輪盤賭》在Disney+！許光漢追殺強姦犯　前2集討論度炸裂。（圖／Disney+提供）

《無路可走：輪盤賭》節奏步調快速，首集登場的李光洙飾演屠夫，卻在現身時就遭到追殺，友人為了拿到10億獎金，惡狠狠地拿著刀對他說：「割掉一隻耳朵還能活，我跟你獎金對分！」他從冷凍室逃到市場，最終還是被壓制成功，一把銳利的刀劃下耳朵，血腥橋段看得觀眾觸目驚心，一場獵殺遊戲真實上演。

▲▼ 《無路可走：輪盤賭》在Disney+！許光漢追殺強姦犯　前2集討論度炸裂。（圖／Disney+提供）

▲劉宰明飾演的重刑犯金國浩犯下多起性侵犯，被人懸賞200億元。（圖／Disney+提供）

李光洙的角色貫穿全場，是開啟獵殺遊戲的關鍵人物，他的演技精湛又寫實，當發現自己的獎賞金遭到刑警趙震雄私吞，展開一系列跟蹤行為，首集揭開緊張的劇情，第二集緊接著上演姦殺戲碼，劉宰明飾演的重刑犯金國浩犯下多起性侵犯，變態搜集每位受害者的名牌，最後一次卻鬧出人命，他殘忍地丟棄屍體，惡行令人髮指。

▲▼ 《無路可走：輪盤賭》在Disney+！許光漢追殺強姦犯　前2集討論度炸裂。（圖／Disney+提供）

▲趙震雄在劇中必須保護劉宰明。（圖／Disney+提供）

服完13年牢刑後，金國浩在出獄的那一刻，遭到懸賞200億，條件是「要他死」，各方展開一系列追殺計畫，實力派卡司情緒堆疊與飆演技，看得觀眾非常過癮。其中，刑警趙震雄被迫站上與正義矛盾的邊緣，戲劇帶給觀眾衝擊性的思考，也是本劇一大看點。

▲許光漢飾演冷血殺手。（圖／Disney+提供）

▲許光漢飾演冷血殺手。（圖／Disney+提供）

許光漢飾演「Mr. Smile」冷血殺手，雖然前幾集還未現蹤跡，但從官方釋出的預告片來看，他每次登場都相當有存在感，邪魅一笑讓人看得心裡發寒，臉上帶著無法知曉內心的笑容，又痞又帥的外貌，光是出現幾秒就已經在觀眾心中發射「愛的子彈」，粉絲直呼「又戀愛了」。

他首度參演殺手角色，不再是暖男，展現暗黑、兇殘的一面，為此在開拍前受訓，以及拿槍的帥氣姿勢，給予粉絲滿滿的「光漢全席」，平常沒看韓劇的你或是韓劇狂熱分子，這部絕對是你今年必追韓劇。

▲▼ 《無路可走：輪盤賭》在Disney+！許光漢追殺強姦犯　前2集討論度炸裂。（圖／Disney+提供）

▲廉晶雅詮釋不法市長。（圖／Disney+提供）

▲▼ 《無路可走：輪盤賭》在Disney+！許光漢追殺強姦犯　前2集討論度炸裂。（圖／Disney+提供）

▲金武烈擔任劉宰明的辯護律師。（圖／Disney+提供）

《無路可走：輪盤賭》演員陣容堅強，除了趙震雄飾演站在正義方的刑警、劉宰明飾演殘忍重刑犯，還有金武烈擔任劉宰明的辯護律師，以及廉晶雅詮釋不法市長跟金聖喆飾演的超有影響力的年輕牧師，幾位演員強強對決，輪盤、殺戮、賞金與各方立場生死與共的題材讓人感到趣味無限，戲劇7月31日起在Disney+獨家熱播，快來支持台灣男神進軍韓國新作。

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無路可走：輪盤賭, 許光漢, 趙震雄, 李光洙, 劉宰明

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