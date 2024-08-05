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愛莉莎莎力推「塔羅牌老師爆3負評」！　被罵翻親上火線道歉了

記者王靖淳／綜合報導

網紅愛莉莎莎平時用心經營社群，同時也不吝嗇在頻道中與粉絲分享日常，最近她在一部影片中推薦塔羅牌老師「如茵」，不過事後卻看到網路上出現不少負評。為此，她特別找來如茵老師合體拍片，親自解答3大最常受到網友討論的爭議問題，同時也向客戶表示歉意。

▲愛莉莎莎（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎Alisasa）

▲愛莉莎莎找來如茵老師解答網友的質疑。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎Alisasa）

愛莉莎莎表示，她在過去三年中的時間裡，曾多次公開推薦過如茵老師，而且個人至少求助過她40至50次以上。她認為，如茵老師的塔羅牌解讀既準確又有深度，尤其是在今年年初決定開設課程之後，自己更是力推其課程。不過，她也注意到如茵老師在Dcard上的一些負評，如常遲到、滑手機等問題。

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▲愛莉莎莎（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎Alisasa）

▲愛莉莎莎表示自己沒有向如茵老師抽成。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎Alisasa）

為了進一步釐清事實，愛莉莎莎邀請如茵老師在影片中親自解答一些關鍵問題，包括是否有從中抽成以及為何有時服務不準時。如茵老師否認愛莉莎莎有抽成的行為，並解釋由於客戶情緒或交通等因素，所以自己有時難以準時開始服務。她強調，自己非常重視客戶的時間，且致力於提供最完整的回答，即使這有時會影響到後續客戶的預約時間。

▲愛莉莎莎（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎Alisasa）

▲如茵老師親自解釋有時候不準時的真實原因。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎Alisasa）

至於遭部分客戶抱怨在占卜時滑手機，如茵坦言，由於業務繁忙，確實有時會在客戶洗牌時查看手機，但她保證自己在解答客戶問題時是完全專注的。如茵強調，她非常重視每位客戶的時間和情感，絕不會故意拖延。面對客戶的不滿，如茵表示，願意為過去可能引起的不便提供免費重新占卜，以彌補任何服務上的不足。

▲愛莉莎莎（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎Alisasa）

▲如茵老師親自解釋在占卜時滑手機的真實原因。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎Alisasa）

此外，愛莉莎莎分享她的個人經驗和身邊朋友的正面反饋，以平衡網路上的負面聲音。她提到，儘管有時會因為其他客戶而導致服務延遲，如茵老師也從未急著結束任何一次諮詢，總是耐心地回答所有問題。愛莉莎莎也提到，如茵老師親切的服務態度和對問題的直接而精確的回答，這些都讓她感到非常滿意。

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愛莉莎莎, 網紅, YouTuber, 塔羅牌

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