ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

一個系列電影一個世界觀！人類要瀕臨毀滅幾次？打開Disney+《猩球崛起》全系列看猩猩統治地球

娛樂中心／綜合報導

從外星人、機器人、自己人、猩猩到喪屍，人類究竟要瀕臨毀滅幾次？打開Disney+，《猩球崛起》全系列讓你先體驗猩猩統治的地球！堪稱是近十年來最成功的史詩級系列電影《猩球崛起》，當年第一集以意想不到的創新劇情與視覺特效，上演一場猩猩進化但人類退化的「猩球」世界觀！

▲▼《猩球崛起》。（圖／Disney+提供）

▲《猩球崛起》系列堪稱近10年最成功的IP。（圖／Disney+提供）

《猩球崛起》主角凱撒從實驗猩猩一路成長為一族之長，地球卻從人類文明漸漸倒退至接近原始的世界，發人深省的劇情走向讓人看到自然界反撲，人類不是獨大的力量。8月2日起，此系列的全新篇章《猩球崛起：王國誕生》已於Disney+上線。除了最新一集，也能一次追完三部曲《猩球崛起》、《猩球崛起：黎明的進擊》與《猩球崛起：終極決戰》，全系列一次看更過癮。

▲▼《猩球崛起》。（圖／Disney+提供）

▲▼《猩球崛起》全系列都在Disney+上映。（圖／Disney+提供）

▲▼《猩球崛起》。（圖／Disney+提供）

過去十年除了《猩球崛起》成功打造歷久不衰的系列IP，同樣以末日世界觀為題材《移動迷宮》也是不容錯過的動作鉅片！在喪屍病毒肆虐下的地球，迷宮的設定只是一場實驗？

▲▼《移動迷宮》。（圖／《移動迷宮》劇照）

▲▼《移動迷宮》開啟截然不同的末日世界觀。（圖／《移動迷宮》劇照）

▲▼《移動迷宮》。（圖／《移動迷宮》劇照）

《移動迷宮》講述青年湯瑪士從生鏽的地下電梯中醒過來，他完全忘記自己是何人，電梯門打開時來到一個叫「迷宮幽地」的陌生地方，四周被高大的迷宮石牆包圍著。迷宮石牆外有一群鬼火獸，還有一群一樣失憶的年輕人們生活在那。整個故事從迷宮內開始，但迷宮外的世界才是一團未知與險峻。《移動迷宮》一到三集包含《移動迷宮：焦土試煉》與《移動迷宮：死亡解藥》也一起在Disney+上線！

▲▼《終極戰士：獸獵者》。（圖／Disney+提供）

▲▼《終極戰士：獸獵者》劇照。《終極戰士》全系列也都在Disney+上線。（圖／Disney+提供）

▲▼《終極戰士：獸獵者》。（圖／Disney+提供）

不只末日世界觀，外星人、機器人及人類自己都想毀滅世界！科幻影史上最經典的外星角色、從上世紀80年代演到近代的《終極戰士》系列，包含《終極戰士2》、《終極戰士團》、《終極戰士：掠奪者》與《終極戰士：獸獵者》，全系列也都能在Disney+一次回味。

▲▼《金牌特務》。（圖／《金牌特務》劇照）

▲▼上映即造成轟動的《金牌特務》全系列都在Disney+。（圖／《金牌特務》劇照）

▲▼《金牌特務》。（圖／《金牌特務》劇照）

包含《金牌特務：機密對決》與《金牌特務：金士曼的起源》開創紳仕動作IP新格局的《金牌特務》系列，以及阿諾史瓦辛格的成名作《魔鬼終結者》系列最新續集《魔鬼終結者：黑暗宿命》，不論是不是人類，地球都瀕臨毀滅的末日動作強檔電影，Disney+都看得到！

▲▼《魔鬼終結者：黑暗宿命》劇照。（圖／福斯提供）

▲▼《魔鬼終結者：黑暗宿命》劇照。（圖／二十世紀影業提供）

▲▼《魔鬼終結者：黑暗宿命》劇照。（圖／福斯提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

推薦閱讀

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！　親揭進管制區原因：齊麟說想第一個看到我

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！　親揭進管制區原因：齊麟說想第一個看到我

王陽明信義區開百萬阿法被撞！驚險畫面曝　他下車怒飆肇逃男：還在笑

王陽明信義區開百萬阿法被撞！驚險畫面曝　他下車怒飆肇逃男：還在笑

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

陳詩媛無名指驚見「戒指套牢」！88節回王齊麟家　給承諾：永遠在一起

陳詩媛無名指驚見「戒指套牢」！88節回王齊麟家　給承諾：永遠在一起

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

愛爾達主播失言「林郁婷獲勝是送88節禮物」遭炎上！　急道歉吐真相

愛爾達主播失言「林郁婷獲勝是送88節禮物」遭炎上！　急道歉吐真相

郭書瑤、劉品言「細帶比基尼」洩E級巨胸！閨蜜嘟嘴玩親親辣翻網

郭書瑤、劉品言「細帶比基尼」洩E級巨胸！閨蜜嘟嘴玩親親辣翻網

反對林郁婷主動再做檢測！　資深媒體人轟JK羅琳：真的腦袋壞掉

反對林郁婷主動再做檢測！　資深媒體人轟JK羅琳：真的腦袋壞掉

國光女神搭郵輪遇「落海身亡」事件！影片曝光她嚇壞：是不是要拜拜

國光女神搭郵輪遇「落海身亡」事件！影片曝光她嚇壞：是不是要拜拜

王昶神似陸劇男神爆紅！　抖音漲粉破百萬「連夜取關700個美女」

王昶神似陸劇男神爆紅！　抖音漲粉破百萬「連夜取關700個美女」

獨家／悲傷父親節　離婚協議被當廢紙　依依三月就被逐出前夫家

獨家／悲傷父親節　離婚協議被當廢紙　依依三月就被逐出前夫家

遭爆鬧翻黃偉晉還取關IG！　龔言脩認了...親揭2人吵架內幕

遭爆鬧翻黃偉晉還取關IG！　龔言脩認了...親揭2人吵架內幕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！　親揭進管制區原因：齊麟說想第一個看到我

王陽明信義區開百萬阿法被撞！驚險畫面曝　他下車怒飆肇逃男：還在笑

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

陳詩媛無名指驚見「戒指套牢」！88節回王齊麟家　給承諾：永遠在一起

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

愛爾達主播失言「林郁婷獲勝是送88節禮物」遭炎上！　急道歉吐真相

郭書瑤、劉品言「細帶比基尼」洩E級巨胸！閨蜜嘟嘴玩親親辣翻網

反對林郁婷主動再做檢測！　資深媒體人轟JK羅琳：真的腦袋壞掉

國光女神搭郵輪遇「落海身亡」事件！影片曝光她嚇壞：是不是要拜拜

王昶神似陸劇男神爆紅！　抖音漲粉破百萬「連夜取關700個美女」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

猩球崛起, 移動迷宮, 終極戰士, 金牌特務, 魔鬼終結者, Disney+, Disney

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Karencici新歌太夯竟被鹿晗翻牌！　喊話要男友「學生舞會式求婚」
  2. 那對夫妻日本遇地震「手機收警報」！　發文報平安：大家都好淡定
  3. 陳子玄七夕前放閃！讚老公「情緒穩定又溫柔」　網羨慕：找到對的人
  4. 不停抨擊林郁婷！JK羅琳被稱「高配版陳沂」　陳沂回：對我的盛讚
  5. 祖雄帶女兒搭小黃「又遇恐龍司機」！　還原過程翻白眼：是在趕什麼？
  6. 影帝黃秋生酸JK羅琳「巫婆」：還覺得麻瓜可笑　二度發聲挺林郁婷！
  7. 一個系列電影一個世界觀！人類要瀕臨毀滅幾次？打開Disney+《猩球崛起》全系列看猩猩統治地球
  8. 玖壹壹師弟認從小被父揍到大　超嚴格體罰「打到挫賽」
  9. Suga稱：只喝一杯啤酒！　韓媒打臉酒測值0.227%「最重罰5年」
  10. 蕭彤雯霸氣挺林郁婷！　轟台人跟風霸凌：被仇恨值蒙蔽的弱智

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366