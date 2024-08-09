一個系列電影一個世界觀！人類要瀕臨毀滅幾次？打開Disney+《猩球崛起》全系列看猩猩統治地球

娛樂中心／綜合報導

從外星人、機器人、自己人、猩猩到喪屍，人類究竟要瀕臨毀滅幾次？打開Disney+，《猩球崛起》全系列讓你先體驗猩猩統治的地球！堪稱是近十年來最成功的史詩級系列電影《猩球崛起》，當年第一集以意想不到的創新劇情與視覺特效，上演一場猩猩進化但人類退化的「猩球」世界觀！

▲《猩球崛起》系列堪稱近10年最成功的IP。（圖／Disney+提供）

《猩球崛起》主角凱撒從實驗猩猩一路成長為一族之長，地球卻從人類文明漸漸倒退至接近原始的世界，發人深省的劇情走向讓人看到自然界反撲，人類不是獨大的力量。8月2日起，此系列的全新篇章《猩球崛起：王國誕生》已於Disney+上線。除了最新一集，也能一次追完三部曲《猩球崛起》、《猩球崛起：黎明的進擊》與《猩球崛起：終極決戰》，全系列一次看更過癮。

▲▼《猩球崛起》全系列都在Disney+上映。（圖／Disney+提供）

過去十年除了《猩球崛起》成功打造歷久不衰的系列IP，同樣以末日世界觀為題材《移動迷宮》也是不容錯過的動作鉅片！在喪屍病毒肆虐下的地球，迷宮的設定只是一場實驗？

▲▼《移動迷宮》開啟截然不同的末日世界觀。（圖／《移動迷宮》劇照）

《移動迷宮》講述青年湯瑪士從生鏽的地下電梯中醒過來，他完全忘記自己是何人，電梯門打開時來到一個叫「迷宮幽地」的陌生地方，四周被高大的迷宮石牆包圍著。迷宮石牆外有一群鬼火獸，還有一群一樣失憶的年輕人們生活在那。整個故事從迷宮內開始，但迷宮外的世界才是一團未知與險峻。《移動迷宮》一到三集包含《移動迷宮：焦土試煉》與《移動迷宮：死亡解藥》也一起在Disney+上線！

▲▼《終極戰士：獸獵者》劇照。《終極戰士》全系列也都在Disney+上線。（圖／Disney+提供）

不只末日世界觀，外星人、機器人及人類自己都想毀滅世界！科幻影史上最經典的外星角色、從上世紀80年代演到近代的《終極戰士》系列，包含《終極戰士2》、《終極戰士團》、《終極戰士：掠奪者》與《終極戰士：獸獵者》，全系列也都能在Disney+一次回味。

▲▼上映即造成轟動的《金牌特務》全系列都在Disney+。（圖／《金牌特務》劇照）

包含《金牌特務：機密對決》與《金牌特務：金士曼的起源》開創紳仕動作IP新格局的《金牌特務》系列，以及阿諾史瓦辛格的成名作《魔鬼終結者》系列最新續集《魔鬼終結者：黑暗宿命》，不論是不是人類，地球都瀕臨毀滅的末日動作強檔電影，Disney+都看得到！

▲▼《魔鬼終結者：黑暗宿命》劇照。（圖／二十世紀影業提供）