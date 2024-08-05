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小小瑜運彩押「麟洋奪金」中了！　狂喜尖叫：謝謝裁判的慧眼too high

記者劉宜庭／綜合報導

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨（4日）奪下巴黎奧運金牌，表現讓全台民眾與有榮焉，其中也包括女星小小瑜（張芯瑜），她除了買運動彩券押寶2人，比賽期間透過電視機緊盯整場比賽，期間頻頻尖叫：「謝謝裁判的慧眼too high~~~~~。」

▲小小瑜運彩押「麟洋奪金」中了！　狂喜尖叫：謝謝裁判的慧眼too high 。（圖／翻攝自小小瑜臉書）

▲小小瑜運彩押麟洋奪金。（圖／翻攝自小小瑜臉書）

巴黎奧運羽球男雙比賽結果出爐後，小小瑜開心發文：「啊啊啊啊太開心啦！整場一直尖叫緊張s！羚羊太強了，感動啊啊啊啊，恭喜麟洋！全世界最強男雙！謝謝！謝謝。」

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發文同時，小小瑜也PO出人在家中緊盯電視機的畫面，並拿出事前買好的運動彩券，雖然金額被P圖處理，但上面資料顯示她押李洋、王齊麟會贏，結果也正如她所料。

▲小小瑜運彩押「麟洋奪金」中了！　狂喜尖叫：謝謝裁判的慧眼too high 。（圖／翻攝自小小瑜臉書）

▲小小瑜運彩押「麟洋奪金」中了！　狂喜尖叫：謝謝裁判的慧眼too high 。（圖／翻攝自小小瑜臉書）

▲小小瑜回應網友留言。（圖／翻攝自小小瑜臉書）

此外，該場比賽的主裁判為比利時籍的Bert Vanhorenbeeck，發球裁判為義大利籍的Fabio Betto，期間中國隊王昶的發球一共被判了3次發球犯規；他和梁偉鏗多次提出擦地，還在第三局用盡挑戰權後喊出傷停，結果吃了主審一張黃牌警告。對此，小小瑜也在留言區發表個人看法：「謝謝裁判的慧眼too high~~~~~。」

▲▼巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟奪金，王齊麟背後擊球。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟以2比1擊敗中國組合衛冕摘金，也是奧運賽史上羽球男雙第1個連霸的組合。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟奪金。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字

李洋, 王齊麟, 麟洋配, 羚羊, 小小瑜, 張芯瑜

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