《我的婆婆2》結局倒數！楊銘威勇兔「大戰6小時」同天離婚又結婚

記者黃庠棻／台北報導

《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季即將迎來大結局，鍾欣凌飾演的彩香四個小孩似乎都迎來人生新的轉變，尤其是楊銘威飾演的秉仁與大美（林筳諭飾）之間的感情，原本兩人的婚姻走到盡頭，開心慶祝恢單，怎料酒下肚後，直接在房裡大戰六小時。

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》即將迎來大結局。（圖／公共電視提供）

雖然秉仁與大美看似重燃愛火，但兩人嘴硬，還是申請離婚成功。沒想到，大美後來竟在不到一小時內，解開了對秉仁最大的誤解，讓女方深深感受到男方對自己和無血緣關係的孩子「安祖」的愛。原本支持離婚的彩香也在小鷗的引導下，認定大美是秉仁此生最適合的人，因此彩香和小鷗在同天當了大美和秉仁的結婚證人，讓大美和秉仁完成在同天離婚又結婚的紀錄。

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▲楊銘威、勇兔在同天離婚又結婚。（圖／公共電視提供）

楊銘威認為「秉仁跟大美都是玩咖、不婚主義，兩人要面對婚姻內心的打擊一定是非常大的。不過秉仁的內心深處還是很善良的，雖然跟安祖沒有血緣關係，但跟這個孩子朝夕相處後，秉仁越來越有責任感，更發現大美其實才是他的真愛。」

▲楊銘威、勇兔在同天離婚又結婚。（圖／公共電視提供）

勇兔林筳諭則表示「有小孩一個家庭的責任就變得非常的大，因為家庭不是一個人的事情，是兩個人的事情，秉仁這個角色，就是對家庭沒有概念，那兩個人就是又有事業上的關係，認真看的話，秉仁做的我覺得算及格。」

▲發貴和小鷗的關係成為結局的亮點。（圖／公共電視提供）

鍾欣凌的四個孩子開始有了轉變，原本被老婆強制帶回美國的秉忠（Darrrn邱凱偉飾），現在「淨身出戶」，打算回到台南，寄居在發貴家重新開始。剩下發貴和小鷗這一對讓彩香依然擔心，發貴為了追回小鷗開始練習浪漫和有耐心的陪伴，而這一對的關係也將成為結局的大亮點。