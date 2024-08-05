張哲瀚推英文失戀情歌　中文翻譯「了」藏心思

記者許逸群／台北報導

藝人張哲瀚近日發布了全新單曲《Going Off 了》，再次嘗試全英文的演唱，用舒柔磁性的聲線描繪出一段情感終結後內心的失落與掙扎。歌曲前半段，細膩動人的旋律將聽眾引入情感深處的靜謐之地，隨著片段起伏，情感濃度及情緒逐漸上升，最後來到歌曲尾聲，展現出豁然接受結局的明朗與灑脫。

▲▼藝人張哲瀚近日發布全新單曲《Going Off 了》。（圖／冉以音樂提供）

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張哲瀚在剛聽到歌曲Demo時，沒有多加猶豫便選定了這首歌。雖然這並非他的第一首英文歌，但為了更好地掌握歌曲發音及情感表達，他會拿著歌詞本，努力學習並匹配更合適的咬字方式。他還利用空閒時間拿著吉他練習並跟唱，以確保自己能完全融入歌曲的情緒中。

談到為何將《Going Off》的中文歌名取為《了》，張哲瀚頗有自己的理解和想法。他說：「『了』這個字，讀作『ㄌ一ㄠˇ』時，是終結和完結的意思，象徵著一段故事或感情的結束。而讀作『ㄌㄜ˙』時，常作為語氣助詞，好像是以被動的狀態被接受和告知某件事情或結果，於是不得不告別過去。」

▲張哲瀚剛結束在澳大利亞的兩場演出。（圖／冉以音樂提供）

除持續發布音樂作品外，張哲瀚近日在澳大利亞的兩場演出也圓滿結束。此趟澳洲之行，他去到墨爾本及悉尼兩個城市開唱，遊刃有餘的演唱和與現場觀眾的互動讓現場氣氛達到高潮。演出最後一個環節，他更是以學院風造型亮相，仿佛時光倒流，帶觀眾重回那段校園歲月的青春記憶。

張哲瀚未來的音樂旅程仍在繼續，他將於11月首次在韓國舉辦個人演唱會，預計將吸引眾多韓國及亞洲地區的歌迷前來觀賞。屆時，他將帶來《Going Off》及其他經典作品的精彩演繹，帶來一場充滿感動和共鳴的音樂盛宴。