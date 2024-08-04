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薔薔父母雙外遇「偽造出生證明」！　有三個媽驚人身世曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星薔薔出道自節目《我愛黑澀會》，以直率敢言的風格圈粉不少人，平時用心經營社群的她，近年來跨足YouTube頻道，不吝嗇與粉絲分享日常，最近她在節目上談家庭背景和成長經歷，除了透露自己有三個媽媽之外，同時也爆料，爸爸當年拿了200萬，請一位婦產科醫生偽造出生證明。

▲薔薔。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

▲薔薔平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

薔薔透露，繼母是真正陪伴她成長的人，並且能接受她父親和其他女人所生的孩子，這種包容和愛讓她非常感動，「一般女人都不見得能接受了，可是她接受妳還對妳好。」薔薔表示自己出生於1990年，父母當時都各自有家庭，由於法律問題，她的身分證父親欄本應填生母的合法配偶，但她的生父不願如此，於是，他用200萬元請一位婦產科醫生偽造了一張出生證明，在父親欄填上自己的名字，並將母親欄填上自己的合法妻子。

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▲薔薔。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

▲薔薔表示從未在爸爸的元配身上感受到母愛的溫暖。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

然而，薔薔的戶口晚報了一個月，並在兩歲時被帶回家，當時父親向元配假稱她是父親姊姊過繼給他們的孩子。薔薔透露，在她的成長過程中，第三位繼母的出現改變她對女性的認知。她回憶初次見到這位繼母是在國中時期，對方送她禮物並與她討論電視劇劇情，雙方開始會聊天後，彼此逐漸建立起信任感。

▲薔薔。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

▲薔薔透露繼母媽媽對她很好。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

此外，這位繼母教導薔薔化妝和打扮，讓她重新認識了作為女性的美好與自信。相比之下，薔薔提到上一任媽媽因服用安眠藥過度，生活狀態不正常，甚至禁止她化妝，使她對女性形象產生了錯誤的認知。為此，薔薔感性表示，她的繼母比生母偉大許多。

▲薔薔。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

▲薔薔在節目中分享自己的生世。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

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