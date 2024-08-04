林郁婷不懼性別爭議「進4強」落淚了！　詹雅雯心疼：把委屈哭出來

記者顧齊祐／綜合報導

台灣女拳王林郁婷不甩性別爭議，今（4）日在巴黎奧運女子拳擊8強戰中，成功擊敗保加利亞挺進4強賽，接下來也即將於8月8日凌晨開打準決賽。在賽後受訪時，她也忍不住落下眼淚，讓金曲歌后詹雅雯相當心疼，並發文喊話「把所有委屈都哭出來」。

▲林郁婷不甩性別爭議，挺進4強賽。（圖／中華奧會提供）

林郁婷在巴黎奧運拳擊女子57公斤級8強戰中，成功以5比0擊敗保加利亞卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova），進入4強戰。在賽後訪問時，她也忍不住落淚，並表示「我知道全台灣都在為我加油，在我背後支持我、挺我，我會努力把自己的實力與技術發揮出來」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹雅雯看到後也相當心疼，並在Facebook發文對林郁婷喊話「哭...哭出來吧！把所有的委屈都哭出來，勝利是你應得的，加油，繼續加油，不管站在人生的任何高度，任何低處，都沒有人有資格看不起我們，或質疑我們，加油，加油，加油」。

▲詹雅雯心疼發文。（圖／翻攝自Facebook／詹雅雯 Y.W）

貼文發布之後，讓網友們相當感觸，紛紛留言加油打氣「台灣以妳為榮」、「辛苦了妳最棒」、「林郁婷一切努力都值得」、「哭！必須哭！太不容易了」、「妳的努力大家都看得到」。