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「抱臉異形」殘暴畫面曝！《異形：羅穆路斯》睽違7年回歸「窒息的視覺饗宴」

記者許逸群／綜合報導

睽違七年，《異形》系列的第七部作品《異形：羅穆路斯》再次回歸大銀幕！《異形：羅穆路斯》由《屍變》鬼才導演費德阿瓦雷茲和《暫時停止呼吸》羅多薩亞格斯共同編劇，由「異形之父」金獎大導雷利史考特監製。新作維持《異形》一貫的超驚悚、駭人的風格，堪稱是今「嚇」最聞風喪膽的電影！

▲▼《異形：羅穆路斯》。（圖／二十世紀影業提供）

▲《異形：羅穆路斯》的海報以驚悚的「抱臉體異形」呈現。（圖／二十世紀影業提供）

《異形：羅穆路斯》並非延續前兩年的前傳續集《普羅米修斯》和《異形：聖約》，而是《異形》四部曲的續集，將電影的時間線拉回1979年《異形》至1986年《異形2》之間。2142年，大約是發現異形的20年後，一群年輕的太空殖民者和拾荒者來到廢棄的大空站，想尋求翻身的機會。

▲▼《異形：羅穆路斯》。（圖／二十世紀影業提供）

▲▼《異形：羅穆路斯》劇照充滿壓迫感。（圖／二十世紀影業提供）

▲▼《異形：羅穆路斯》。（圖／二十世紀影業提供）

故事中由一群年輕的太空殖民者，與拾荒者在一座廢棄的太空站直面宇宙中最恐怖的生命體。他們遇見了宇宙中最恐怖的生命體「異形」，變成了危機四伏、血腥駭人的地獄之旅，破胸體從船員的胸腔突破而出，抱臉體擠壓主角的臉龐，殘暴的畫面，強烈的窒息感令人壓迫且無助！

▲▼《異形：羅穆路斯》。（圖／二十世紀影業提供）

▲《異形：羅穆路斯》將在8月15日全台搶先全美上映。（圖／二十世紀影業提供）

「羅穆路斯」是電影中太空站的名字，原先想要承載未來的夢想，卻意外成為異形著路的溫床。電影中充滿科幻極細的外太空場景，以及異形時而神出鬼沒，又忽然給你一個近距離的視覺爆擊，集結所有恐怖電影元素，還有異形聲嘶力竭的咆嘯，驚恐指數讓你進電影院時，臨場尖叫聲大到會想把隔壁關静音。

全新的獨立故事線《異形：羅穆路斯》，強勢宣告異形的回歸！8月15日《異形：羅穆路斯》全台搶先全美上映，清涼一嚇！在無人知曉的宇宙裡，詭譎的破胸體異形、抱臉體異形緊緊貼著主角的臉龐，宇宙裡血跡斑斑，殘暴血腥，你敢一起前往宇宙打怪嗎？

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