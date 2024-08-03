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2男星私下喊他「前夫哥」全放送！　徐海喬PO群組對話：看節目才知

記者劉宜庭／綜合報導

陸綜《披荊斬棘的哥哥》第4季開播，無論是華麗的嘉賓名單，或是錄影現場男星之間的互動，都在網路上掀起熱議。其中，徐海喬昨（2日）看完節目播出後，才發現自己被石凱、井朧悄悄議論，他事後在群組質問，還直接把對話截圖PO網，一連串逗趣舉動笑翻眾人，也顯見嘉賓之間的友好交情。

▲徐海喬 。（圖／翻攝自《披荊斬棘的哥哥》YouTube）

▲徐海喬 。（圖／翻攝自《披荊斬棘的哥哥》YouTube）

▲徐海喬 。（圖／翻攝自《披荊斬棘的哥哥》YouTube）

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▲井朧（左）、石凱（右）在錄影現場悄悄討論有關徐海喬的角色。（圖／翻攝自《披荊斬棘的哥哥》YouTube）

徐海喬因為在《夢華錄》飾演對劉亦菲悔婚的未婚夫，因此被外界冠上「前夫哥」外號，就連現身《披荊斬棘4》錄影現場，也立刻讓男星石凱、井朧驚呼「他是那個！『前夫哥』！」

▲徐海喬 。（圖／翻攝自《披荊斬棘的哥哥》YouTube）

▲徐海喬 。（圖／翻攝自《披荊斬棘的哥哥》YouTube）

▲徐海喬 。（圖／翻攝自《披荊斬棘的哥哥》YouTube）

▲徐海喬不介意「前夫哥」外號。（圖／翻攝自《披荊斬棘的哥哥》YouTube）

聽見石凱說「是他！《蒼蘭訣》裡面那個壞的！」一旁的井朧跟著附和「最壞的那個！」沒想到，下秒發現徐海喬的視線移來，他立刻改口：「嗨老師，沒說壞話，在誇您的。」結果下一秒繼續討論「他這真有點感覺像壞壞的感覺」，被高卿塵抓包「說別人壞話」，同夥的石凱則解釋「沒說壞話，我們就當面蛐蛐（在背後偷偷議論、八卦別人的行為）」。

當下，徐海喬完全不知情，一直到節目將這一連串橋段播出後，他才得知石凱和井朧的對話內容，直接創了個群組質問「我今天才知道你們倆蛐蛐我」。在截圖中，只見石凱立刻認罪「錯了，我最愛你」，下秒立刻甩鍋「都是井朧教我說的，我只是他的傀儡」；井朧則給出同樣說法：「哈哈哈哈哈對不起，石凱教我的。」

▲徐海喬 。（圖／翻攝自徐海喬微博）▲徐海喬 。（圖／翻攝自徐海喬微博）

▲徐海喬公開群組對話。（圖／翻攝自徐海喬微博）

事實上，徐海喬對於「前夫哥」的稱號完全不介意，「其實這些年裡，自己飾演的角色可能戲份也沒有那麼多，但是沒想到卻引起了那麼多人喜歡，我就覺得還滿自豪的，因為之前有人問過我說介不介意『前夫哥』這個稱謂，我說我不介意啊，因為是劉亦菲的『前夫哥』，而且我是林更新的『岳父』。」

▲徐海喬 。（圖／翻攝自徐海喬微博）

▲徐海喬 。（圖／翻攝自徐海喬微博）

▲徐海喬 。（圖／翻攝自徐海喬微博）

▲徐海喬演出過多部陸劇，是許多觀眾熟悉的面孔。（圖／翻攝自徐海喬微博）

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披荊斬棘的哥哥, 披荊斬棘的哥哥4, 披荊斬棘4, 徐海喬, 石凱, 井朧

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