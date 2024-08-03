記者吳睿慈／綜合報導

南韓創作歌手張弼順（장필순）2023年失去愛犬Kamui，狗狗死因為熱衰竭，當時遭到飯店業者關了逾10小時，最終送醫搶救無效。時間1年過去，張弼順仍不時會半夜掉眼淚，近日沈痛發文：「就算1年過去了，每當想到的時候還是會可怕地顫抖，一想到我像家人般的愛犬在那個時間內所經歷的痛苦與恐懼感，我無法原諒那些人。」哀悼愛犬去世1年，卻讓粉絲看得心疼不已。

▲張弼順發文哀悼離世的10年愛犬。（圖／翻攝自張弼順IG）



張弼順時常要去外地演出，2023年7月底她把愛犬Kamui寄託給一家飯店，業者主打24小時照看寵物，怎料卻發生憾事，Kamui遭關逾10小時引發熱衰竭，飯店方發現時緊急送到醫院，但還是沒能挽回寶貴生命。張弼順控訴飯店避重就輕，打給她時根本沒告知狗狗已經離開的狀況，她直覺反應只有「喔？是生病了嗎」，誰知道抵達醫院時，「Kamui已經冰冷又僵硬了」，因為飯店太晚告知，她連Kamui的最後一面都沒能見到。

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▲張弼順10年愛犬遭關10小時熱衰竭死亡，飯店業者沒跟她道歉過。（圖／翻攝自張弼順IG）



時間1年過去，張弼順1日貼出與愛犬的合照，時間難以洗刷她的傷痛，尤其是飯店業者當時遭到網友挖出私人信息，曾表示「遭到網友的怒罵與名譽損壞感到很痛苦」，她貼文裡痛罵，「看到那些人喊著自己很冤枉，雞皮疙瘩全都冒出來了」，她沒辦法從失去愛犬裡的傷痛恢復，「1年過去我們還沒從喪失感與憤怒中掙脫出來，以淚洗面，為什麼那些人不承認自己的錯誤，不真心的道歉呢？」

張弼順無法原諒飯店業者，「我不是聖人君子，無言地失去了愛犬，只能一直哭泣著，沒辦法像什麼事都沒發生一樣生活，內心深處仍希望（飯店方）向我們這些失去家人的人謝罪」，仍在等待著一聲道歉，文字尾段傷心寫下「Kamui，請你原諒爸爸跟媽媽。」