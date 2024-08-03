ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

最缺工作啦啦隊陳怡叡終於有活動　坦承有多隊接觸明年不知去哪裡

記者葉文正／台北報導

日前在臉書抱怨：「已經找不到繼續留下來的理由」的陳怡睿（Yuri），今天出席迪化街某商家活動，她坦言在抒發心情後已經有多支球隊跟她接觸，未來就順其自然發展。最嚴重曾一年沒收入。

▲YURI今天出席一日店長活動。（圖／記者葉文正攝）

▲YURI今天出席一日店長活動。（圖／記者葉文正攝）

提到今天參加活動的心情，已經許久未露面的Yuri說：「其實我很開心哎，因為就是我自己很愛吃糖果，然後很愛吃甜食，所以今天可以擔任一日店長，感覺可以獲得很多免費的糖果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲YURI今天出席一日店長活動。（圖／記者葉文正攝）

▲YURI坦承明年動向不明。（圖／記者葉文正攝）

她坦言，有久違工作開工的心情，又說「其實我一直都是維持在工作狀態，之前那個新聞算是，沒有講的完全正確吧，，因為球隊那邊有一些內部的安排嘛所以確實，那時候球隊內部是沒有工作的，啊就一切就順其自然。」

▲YURI今天出席一日店長活動。（圖／記者葉文正攝）

▲YURI八月出單曲。（圖／記者葉文正攝）

但她也說，「就是希望說，球隊有聽到我們的聲音，然後有一些改進這樣，你說有別隊跟我接觸嗎，是有蠻多隊來詢問，我就是以現在工作為重，因為我現在在籌備我自己的單曲，然後就預計在8月31號會有季節，然後就一直在緊鑼密鼓的在籌備單曲。想要先把這件事情做好。

她也被問，新聞出來後，是否有參加應援的活動？她則說：「有啊有幾場，就是還是一切都還是很正常，大概一個月幾場，哦因為我們是一年固定場次，就是所有女孩都是一模一樣的數量，然後大家就是如果自己有事情，可以協調換班或是給班這樣子。」

Yuri也說，大家的場次都差不多，「但是因為合約就到今年球季結束，我目前自己也不太知道ㄟ，因為就是還是希望說就順其自然，看到時候就是上天怎麽安排，我就往哪裡去，我現在跟我的樂天女孩們同隊，都很開心啊，但每一隊都有很好的朋友。

她說主要就是半年內沒有商業活動，但是生活方面有造成困擾，其實應該有將近一年沒工作，而且應該不是不是只有我，因為我們成員有30幾個嘛，蠻多女孩都有一樣的困擾。

她也被問到好友王齊麟跟李洋在奧運羽球男子雙打拚到金牌戰，過程緊張刺激，Yuri興奮表示：「對，他們超厲害的，比賽很刺激，謝謝大家。」

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

推薦閱讀

鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相

鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相

王齊麟視訊女友伸舌頭比愛心！激鬥3局進金牌戰…陳詩媛4字曝他反應

王齊麟視訊女友伸舌頭比愛心！激鬥3局進金牌戰…陳詩媛4字曝他反應

王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥　4強賽前1hr還掛網

王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥　4強賽前1hr還掛網

吳佩慈帶4孩去深圳夏令營　網目擊讚1點：換我早崩潰

吳佩慈帶4孩去深圳夏令營　網目擊讚1點：換我早崩潰

印度神童鬆口預言台灣未來！「關鍵衝突時間點」曝光：要非常小心

印度神童鬆口預言台灣未來！「關鍵衝突時間點」曝光：要非常小心

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

麟洋配金牌戰對手「撞臉蔡哥」！本尊曬對比　釣出小戴認證：你終於發現

麟洋配金牌戰對手「撞臉蔡哥」！本尊曬對比　釣出小戴認證：你終於發現

遭JK羅琳兩度開砲　金曲歌后深夜發聲力挺林郁婷：別人無法體會

遭JK羅琳兩度開砲　金曲歌后深夜發聲力挺林郁婷：別人無法體會

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」！真相網笑噴 翻白眼：干你屁事

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」！真相網笑噴 翻白眼：干你屁事

王齊麟鬼之換拍「本尊9字親解原因」！回應超圈粉　內行曝：比賽很正常

王齊麟鬼之換拍「本尊9字親解原因」！回應超圈粉　內行曝：比賽很正常

離婚文件傳定稿！　班艾佛列克、珍妮佛羅培茲婚變「最後稻草」曝

離婚文件傳定稿！　班艾佛列克、珍妮佛羅培茲婚變「最後稻草」曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相

王齊麟視訊女友伸舌頭比愛心！激鬥3局進金牌戰…陳詩媛4字曝他反應

王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥　4強賽前1hr還掛網

吳佩慈帶4孩去深圳夏令營　網目擊讚1點：換我早崩潰

印度神童鬆口預言台灣未來！「關鍵衝突時間點」曝光：要非常小心

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

麟洋配金牌戰對手「撞臉蔡哥」！本尊曬對比　釣出小戴認證：你終於發現

遭JK羅琳兩度開砲　金曲歌后深夜發聲力挺林郁婷：別人無法體會

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」！真相網笑噴 翻白眼：干你屁事

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳怡叡, YURI

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 才剛宣布離婚！卡蒂B認了懷第三胎　外媒查到「生父身分」
  2. 林郁婷打贏致意對手遭無視！　前國手女星見「無禮1態度」怒：不尊重人
  3. 被鄰居讚仙女…進門才發現「衣服穿反」！　大霈傻眼：剛還去工作
  4. 心疼林郁婷：台灣的孩子在外頭被欺負了！　前主播淚「被作弊2字侮辱」
  5. Hani愛慘先求婚：跟我結婚嗎？　9月嫁醫生未婚夫⋯如今爆婚禮延期
  6. 2屆奧運跳水金牌！田亮艾菲爾鐵塔前「直播帶貨」　網嘲蹭熱度
  7. 最缺工作啦啦隊陳怡叡終於有活動　坦承有多隊接觸明年不知去哪裡
  8. 王齊麟鬼之換拍「本尊9字親解原因」！回應超圈粉　內行曝：比賽很正常
  9. 阿樂跳鋼管…裙子脫了！掉出美臀形狀掀尖叫　高難度動作被讚爆
  10. 巴黎奧運閉幕式出動阿湯哥！湯姆克魯斯「空降體育場」上演不可能任務

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366