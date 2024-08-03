最缺工作啦啦隊陳怡叡終於有活動　坦承有多隊接觸明年不知去哪裡

記者葉文正／台北報導

日前在臉書抱怨：「已經找不到繼續留下來的理由」的陳怡睿（Yuri），今天出席迪化街某商家活動，她坦言在抒發心情後已經有多支球隊跟她接觸，未來就順其自然發展。最嚴重曾一年沒收入。

▲YURI今天出席一日店長活動。（圖／記者葉文正攝）

提到今天參加活動的心情，已經許久未露面的Yuri說：「其實我很開心哎，因為就是我自己很愛吃糖果，然後很愛吃甜食，所以今天可以擔任一日店長，感覺可以獲得很多免費的糖果。

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▲YURI坦承明年動向不明。（圖／記者葉文正攝）

她坦言，有久違工作開工的心情，又說「其實我一直都是維持在工作狀態，之前那個新聞算是，沒有講的完全正確吧，，因為球隊那邊有一些內部的安排嘛所以確實，那時候球隊內部是沒有工作的，啊就一切就順其自然。」

▲YURI八月出單曲。（圖／記者葉文正攝）

但她也說，「就是希望說，球隊有聽到我們的聲音，然後有一些改進這樣，你說有別隊跟我接觸嗎，是有蠻多隊來詢問，我就是以現在工作為重，因為我現在在籌備我自己的單曲，然後就預計在8月31號會有季節，然後就一直在緊鑼密鼓的在籌備單曲。想要先把這件事情做好。

她也被問，新聞出來後，是否有參加應援的活動？她則說：「有啊有幾場，就是還是一切都還是很正常，大概一個月幾場，哦因為我們是一年固定場次，就是所有女孩都是一模一樣的數量，然後大家就是如果自己有事情，可以協調換班或是給班這樣子。」

Yuri也說，大家的場次都差不多，「但是因為合約就到今年球季結束，我目前自己也不太知道ㄟ，因為就是還是希望說就順其自然，看到時候就是上天怎麽安排，我就往哪裡去，我現在跟我的樂天女孩們同隊，都很開心啊，但每一隊都有很好的朋友。

她說主要就是半年內沒有商業活動，但是生活方面有造成困擾，其實應該有將近一年沒工作，而且應該不是不是只有我，因為我們成員有30幾個嘛，蠻多女孩都有一樣的困擾。

她也被問到好友王齊麟跟李洋在奧運羽球男子雙打拚到金牌戰，過程緊張刺激，Yuri興奮表示：「對，他們超厲害的，比賽很刺激，謝謝大家。」