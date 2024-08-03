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王齊麟鬼之換拍「本尊9字親解原因」！回應超圈粉　內行曝：比賽很正常

記者田暐瑋／綜合報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」2日以2比1擊敗丹麥組合，順利挺進本屆男雙金牌戰。比賽過程中王齊麟神速換拍的動作引發網友熱議，被讚「換拍第一名的王齊麟，超會換拍」，意外釣出本尊解釋換拍原因，不少人好奇：「比賽中羽球球拍斷線是很正常的嗎？」也引來部分網友專業說明。

▲▼麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）

▲李洋、王齊麟。（圖／路透）

有網友在Threads上PO出王齊麟比賽到一半突然衝到場邊1秒換拍的動圖，宛如變魔術一般，回到場內繼續冷靜進攻，被盛讚是「鬼之換拍」，原PO讚：「換拍第一名的王齊麟，超會換拍。」這條留言被王齊麟本人海巡到，幽默回應：「代表常常斷線打不準。」並附上了一個汗顏的表情符號，謙虛態度再度圈粉。

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▲王齊麟被讚換拍超神，現身回應了。（圖／翻攝Threads）

▲王齊麟被讚換拍超神，現身回應了。（圖／翻攝Threads）

另外也有人好奇，「不懂想問：比賽中羽球球拍斷線是很正常的嗎？真的是因為太大力所以才打斷線嗎？不是因為球拍品質不好嗎？」釣出一票專業網友熱心解答，「因為選手綁的球線綁的磅數都很高（張力很高），這種很緊繃的狀態，再加上選手的大力打法，就很容易磨損造成斷線」、「尤其愈高張力的比賽、殺球殺愈兇的男雙比賽最容易斷線」、「有時會突然看到選手會打一顆莫名烙賽或往地上打的球，那不是選手打歪，而是斷線了」，也有人指出，丹麥選手其實同場也有斷線，同樣是快速換拍後繼續回到場上比賽。

▲王齊麟被讚換拍超神，現身回應了。（圖／翻攝Threads）

▲王齊麟被讚換拍超神，現身回應了。（圖／翻攝Threads）

▲網友解釋原因。（圖／翻攝Threads）

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