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離婚文件傳定稿！　班艾佛列克、珍妮佛羅培茲婚變「最後稻草」曝

好萊塢明星夫妻檔班艾佛列克與珍妮佛羅培茲，從今年5月起便屢傳離婚消息。（圖／達志／美聯社）

▲好萊塢明星夫妻檔班艾佛列克與珍妮佛羅培茲，從今年5月起便屢傳離婚消息。（圖／達志／美聯社）

圖、文／CTWANT

好萊塢明星夫妻檔班艾佛列克（Ben Affleck）、珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）於2022年結婚，不過近期婚變傳聞不斷，不僅日前兩人的結婚紀念日沒有一起過，就連珍妮佛羅培茲7月24日迎接55歲生日時，都不見班艾佛列克身影。有外媒爆料，如今2人的離婚文件已經定稿，只是尚未提交。而促使羅培茲下定決心的，正是艾佛列克在她生日那天不但沒有出席她的生日宴會，還在那天刷了2050萬美元（約新台幣6.7億元），買下一棟位於洛杉磯西區帕西菲克帕利塞茲（Pacific Palisades）的「單身公寓」。

據《每日郵報》報導，珍妮佛羅培茲的友人告訴記者，她與艾佛列特的離婚文件已經正式敲定，只等待提交。羅培茲的友人表示，艾佛洛克在她生日那天沒有出席，反而在帕西菲克帕利塞茲刷卡買下一棟價值2050萬美元的單身公寓，這項舉動「深深刺痛了羅培茲的心」。

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不久之前，這對夫妻才以6800萬美元（約新台幣22.3億元）的價格，掛牌出售了他們位於比佛利山莊的豪宅。

此前，2人最後一次被媒體拍到同時現身是2024年3月30日，之後羅培茲主要落腳在美國東海岸，艾佛列克則住在洛杉磯的家中。2人甚至連7月16日的結婚2周年紀念日都是分別度過。

與2人熟識的消息人士指出，此前2人已經敲定好了離婚文件的相關內容，只是在等待一個好時機，好讓雙方發表聯合聲明，說明2人是如何彼此相愛，並且為了維繫婚姻而付出努力，只是最後未能成功。如今兩人擁有的一切已經結束，而他們也接受了這項事實。

消息人士還表示：「他們永遠不會放棄彼此相愛，但她無法控制他，而他也無法改變她，因此2人的婚姻不可能持續下去。」

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周刊王, 班艾佛列克, 珍妮佛羅培茲

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