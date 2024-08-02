記者張筱涵／綜合報導

見習網美小吳時常和三五好友一同出國玩耍，也會透過Vlog與粉絲分享，廣受歡迎，今（2日）決定慶祝友人的生日來趟富國島之旅，為了讓壽星航程間坐得自在，特別花4倍價升級商務艙，實際搭乘後發現只有2差異，忍不住自嘲「四個盤子」。

▲小吳和3位好友一起到富國島來趟生日之旅。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）



小吳今天透過Instagram限時動態分享，加他一共4位好友要來趟慶生的富國島之旅，這趟因為沒有訂購到傳統航空的機票，購買越捷航空想讓壽星坐得舒適，特別花了4倍價格升級商務艙，結果上飛機後發現只是坐在第一排，並有飛機餐提供，座位部分都是一模一樣的：「四個盤子，大家真的一般票就好了，我們讓大家笑一笑。」

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▲小吳等人花4倍價升等商務艙，結果座位並沒有太大差異。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）



另外，小吳近來因「十盛」菜單標示問題爭議不斷，在這趟路途上收到來自支持者的紙條，上面寫著「我很喜歡你，希望你每天開開心心！加油！不好的聲音不要太往心裡去」，他以泛淚哭泣和雙手合掌的符號來表達謝意。

▲小吳收到支持者鼓勵。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）