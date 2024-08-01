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王陽明拍《角頭》被臨演尻頭！　氣到喊卡「轉頭罵人」：真的受不了

記者蕭彩微／台北報導

《角頭》系列電影推出全新作品《角頭－大橋頭》，1日舉行媒體試映會。此次集結角頭史上最多幫派的「百人大亂鬥」，一路從室內打到戶外，王陽明透露，當時在拍攝時一直被尻頭，一度動氣發飆。

▲王陽明出席《角頭－大橋頭》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲王陽明在《角頭－大橋頭》晉升男主角。（圖／記者林敬旻攝）

《角頭－大橋頭》雙監製張威縯、張文旗與雙導演姚宏易、姜瑞智共同領軍，率領演員群龍天翔、喜翔、高捷、王陽明、張懷秋、施名帥、鄭人碩、陳萬號合體亮相。故事敘述回到「第一戰」，當時「大橋頭」第二代Michael橫空出世，與兄弟（張懷秋飾）私下打算重角頭新的秩序，卻惹火一票道上大哥。

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▲陳萬號、高捷、鄭人碩、施名帥出席《角頭－大橋頭》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《角頭－大橋頭》陳萬號、高捷、鄭人碩、施名帥。（圖／記者林敬旻攝）

王陽明坦言，當時「百人大亂鬥」的戲拍了四天，現場幾百人在跑，都是夜戲，而他透露，其實在拍攝時自己有發飆，「大亂鬥那場戲有臨演一直尻我的頭，我到後面真的受不了轉頭罵他，導演就說先喊卡，我那時候就覺得有點不好意思，但因為一直有人尻我頭，我真的受不了！」

▲王陽明、張懷秋、施名帥、鄭人碩、高捷、喜翔等人出席《角頭－大橋頭》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《角頭－大橋頭》（左起）陳萬號、張懷秋、王陽明、龍天翔、喜翔、高捷、鄭人碩、施名帥。（圖／記者林敬旻攝）

鄭人碩透露，其實每人身上大大小小的傷都有，但僅群眾演員有濺血。王陽明坦言，當時與鄭人碩在對打時，有場在車子的引擎蓋上打鬥，最後打到凹進去：「我如果沒有閃的話可能頭就要縫好幾針了！」

故事也著重在王陽明和龍天翔的父子情，這讓王陽明想到自己和爸爸的回憶，「流氓、角頭都是人，他們和大家都一樣，都是有感情的，很多話和爸爸說不出來。」更透露自己小時候也是闖握很多禍，當年的父親也很兇、很冷漠，但現在自己當了爸爸，也能理解父親的心情。

▲王陽明、龍天翔、喜翔、懷秋出席《角頭－大橋頭》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《角頭－大橋頭》（左起）王陽明、龍天翔、喜翔、懷秋。（圖／記者林敬旻攝）

懷秋此次在片中飾演角頭「蠍子」，交出如「瘋狗演技」的超狂演出。他坦言從大嘴巴結束活動後就想當演員，但很多時候是沒戲可拍，感謝監製張威縯的伯樂之情。從第一集就參演至今的高捷，則對電影相當有信心，掛保證說：「沒有兩億（票房）來找我！」《角頭－大橋頭》將於8月16日全台上映。

 

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