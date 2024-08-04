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小孟老師／8月4日星座運勢　天蠍好聰明「適合動腦賺錢」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：成績持續成長
感情：緣份天定浪漫
財運：精明消費管控
幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：天秤

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雙子座

工作：謙虛熱忱積極
感情：打扮增添氣質
財運：獲得意外之財
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：雙魚

天秤座

工作：認真分析思考
感情：培養共同信任
財運：留意財經消息
幸運色：銀色
貴人：射手
小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座

工作：實力改變競爭
感情：細心處理愛情
財運：理財獲利日子
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：射手

金牛座

工作：客人回流變多
感情：打扮亮眼型象
財運：財運可望延續
幸運色：亮紅色
貴人：天秤
小人：獅子

處女座

工作：美好即將來臨
感情：人氣指數上升
財運：網路發展門路
幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：培養解決能力
感情：向外拓展交友
財運：家族企業賺錢
幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：處女

天蠍座

工作：面對職場挑戰
感情：相處嚐到甜頭
財運：適合動腦賺錢
幸運色：亮紅色
貴人：金牛
小人：水瓶

雙魚座

工作：做事有條有理
感情：有利談情說愛
財運：資金糾紛解除
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：金牛

【火象星座】

牡羊座

工作：事業創新突破
感情：朋友介紹桃花
財運：投資不必執著
幸運色：橘色
貴人：巨蟹
小人：天蠍

獅子座

工作：做好應對計劃
感情：收到告白訊息
財運：懂得投資技巧
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：雙子

射手座

工作：善待同事友誼
感情：創造包容環境
財運：看看投資筆記
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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