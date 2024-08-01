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盧貝松《台北追緝令》全片台灣取景！　桂綸鎂「街頭飆法拉利」尬韓哥

記者蕭采薇／台北報導

「億萬票房名導」盧貝松（Luc Besson）繼《露西》（Lucy）後，睽違9年再度帶來全新動作鉅片《台北追緝令》（Weekend in Taipei）。全片在台灣取景拍攝，除了女主角桂綸鎂外，卡司還包括路克伊凡斯（Luke Evans）、「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）等好萊塢巨星。

▲盧貝松新片《台北追緝令》海報、預告公開。（圖／采昌提供）

▲盧貝松新片《台北追緝令》全片在台灣取景拍攝。（圖／采昌提供）

《台北追緝令》公開首款海報與預告，充滿熟悉的台灣街景。姜成鎬化身反派，與路克伊凡斯刺激打鬥，更驚見桂綸鎂逆轉形象挑戰街頭飛車戲碼，以及李沛旭展露驚人壯肌手持雙槍掃射等精彩畫面！全片槍砲彈藥、飛車追逐、近身肉搏、情愛糾葛一應俱全，更讓全世界看見台灣之美。

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盧貝松在2014年為執導《露西》來台取景拍攝，當時便對台灣讚譽有加，更曾允諾將再度來台拍攝。如今他信守承諾，以編劇暨監製身分，攜手台灣出身的導演黃嘉智（George Huang），帶著最新動作鉅片《台北追緝令》重返台灣。

▲盧貝松新片《台北追緝令》海報、預告公開。（圖／采昌提供）

▲《台北追緝令》由路克伊凡斯、桂綸鎂主演。（圖／采昌提供）

尤其本片是影史首部全片在台灣拍攝的好萊塢動作電影，集結《玩命關頭》系列（Fast & Furious）路克伊凡斯與「韓哥」姜成鎬，以及「金馬影后」桂綸鎂領銜主演。故事描述路克伊凡斯飾演的美國緝毒局探員，為了緝捕姜成鎬飾演的販毒集團首腦，選在週末時來到台北，卻意外與桂綸鎂飾演的頂級「車手」前女友重逢，上演一場發生在台灣的犯罪追逐與情愛糾葛動作強片。
 
值得一提的是，在《玩命關頭》系列以低調沉穩「韓哥」一角，廣為全球影迷喜愛的「姜成鎬」，這次將化身「大反派」詮釋販毒集團首腦，更頂著挑染造型與冷酷眼神，開槍絲毫不眨眼，更與路克伊凡斯近身肉搏，實在與戲外溫暖親切的印象相去甚遠，反差表現值得影迷高度期待。

▲盧貝松新片《台北追緝令》海報、預告公開。（圖／采昌提供）

▲「韓哥」姜成鎬化身「大反派」詮釋販毒集團首腦。（圖／采昌提供）

預告當中清晰可見本片將囊括台北101、西門町等重要景點，以及滿滿的台灣街景，絕對讓台灣觀眾熟悉感爆棚。桂綸鎂先以以彷彿《第凡內早餐》（Breakfast at Tiffany’s）的造型優雅登場，沒想到下一秒就逆轉形象，開始駕駛法拉利在台北街頭急速狂飆，後續也將展現矯健身手，摔人、開槍樣樣來。桂綸鎂這回不僅逆轉過往形象，更將在片中以流利英文進行演出，勢必將讓觀眾耳目一新。電影將在9月25日全台上映。

 

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盧貝松, 台北追緝令, 桂綸鎂, 韓哥, 路克伊凡斯.Luke Evans, 姜成鎬, Sung Kang

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