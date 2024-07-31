鳳梨控「信用卡遭罔腰盜刷4年」！　曬對話截圖怒嗆：不要臉

記者王靖淳／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）曾和罔腰有過一段4年情，兩人在2019年分手後，如今各自宣布結婚，不過鳳梨今（31）日卻突然在IG限動發文，指控罔腰盜刷他的信用卡長達4年時間，除了要她把錢還來之外，同時也痛批對方不要臉。

▲鳳梨會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）



鳳梨透露，從2020年以來，他的信用卡一直被罔腰（舊名江嘉文）偷偷盜刷，直到最近凌晨收到刷卡消費的簡訊，他才驚覺事態嚴重，同時也慶幸自己有發現，否則卡片恐怕會持續遭到對方盜刷。為此，鳳梨感到既震驚又無奈，他坦言，真的不知道該怎麼說罔腰這個人，同時也憤怒地向對方喊話：「最好是睡醒回電話，把這四年刷的匯回來，有夠不要臉！」

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▲鳳梨指控前女友罔腰盜刷他的卡。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

此外，鳳梨貼出一張自己傳訊息給罔腰的對話截圖，透過照片可見到，他先是質問罔腰為何要盜刷他的信用卡，同時也要對方把截至目前為止刷的金額還給他。鳳梨表示，罔腰不但盜刷他的卡，甚至還假裝不知道、試圖推卸責任，讓他感到非常憤怒，「刷我的卡還廢話一堆，幾萬塊還要叫我調資料。」最後，鳳梨強調，在罔腰還他錢之前，自己絕不會善罷甘休。

▲鳳梨不滿信用卡被前女友罔腰盜刷。（圖／翻攝自Threads／yi0107）