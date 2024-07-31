直擊Hebe、短髮女私約外出！站路邊「肩摸到胸口」一起回香閨全被拍

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仙氣飄飄1／田馥甄私下女神氣質十足　見友人顯疲態突「上手」關心

▲本刊日前巧遇田馥甄與一名女子一同去中醫，田馥甄手上還拎著兩個袋子。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

金曲歌后田馥甄的形象從剛出道時古靈精怪的無厘頭少女，到這幾年成為實力備受肯定的文青派歌手，女神的轉變有目共睹，平時她也樂於分享自己的生活，毫無大明星的架子。時報周刊CTWANT日前直擊田馥甄與一名女子一同去外出，兩人的感情看起來相當好，而田馥甄私底下打扮同樣仙氣飄飄，不愧是眾多人心目中的女神。

仙氣飄飄1／田馥甄私下女神氣質十足　見友人顯疲態突「上手」關心

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▲田馥甄與捲髮女開心聊天，兩人間的氛圍不像藝人及助理。（圖／本刊攝影組）

仙氣飄飄1／田馥甄私下女神氣質十足　見友人顯疲態突「上手」關心

▲私底下的田馥甄一襲白洋裝，手搭上捲髮女的肩膀，女神氣場十足。（圖／本刊攝影組）

7月15日晚間9點22分，田馥甄與一名一頭捲髮的女子站在台北市某中醫診所門口，田馥甄手拎兩袋，而女子跟在後面不疾不徐地滑著手機，彼此的互動完全不像是藝人跟助理或工作人員之間的「主從關係」。

等候車子來接時，兩人在診所門口聊天，過程中一身素白色裝扮的田馥甄，呈現出仙女般的素雅氣質，氣色看起來相當好，反倒是捲髮女看來有些疲憊。突然，田馥甄將左手搭在對方肩上，緊接著竟然滑到對方的胸口上下撫摸，眼神滿是關愛，甚至可以用含情脈脈來形容。

仙氣飄飄1／田馥甄私下女神氣質十足　見友人顯疲態突「上手」關心

▲聊到一半田馥甄突然上手摸捲髮女的胸口。（圖／本刊攝影組）

仙氣飄飄1／田馥甄私下女神氣質十足　見友人顯疲態突「上手」關心

▲捲髮女從田馥甄手上接過自己的袋子。（圖／本刊攝影組）

隨後，女子摘下口罩，五官看來可愛中帶點活潑俏麗的味道，原本看起來有些疲憊，頓時又顯得精神飽滿。女子從田馥甄手上接過自己的袋子，接著走向路邊剛抵達的廂型車，該女子不等田馥甄的腳步，自己便先跨上車，種種舉動都不像是經紀人或助理，更加令人好奇兩人關係。9點28分，車子開到台北市大安區一家苦茶專賣店，捲髮女下車購買，接下來車子便直接開回田馥甄住處。

仙氣飄飄1／田馥甄私下女神氣質十足　見友人顯疲態突「上手」關心

▲捲髮女沒有等田馥甄就自己直接先上車。（圖／本刊攝影組）

仙氣飄飄1／田馥甄私下女神氣質十足　見友人顯疲態突「上手」關心

▲捲髮女下車買苦茶，接著又上車一起回到田馥甄住處。（圖／本刊攝影組）

田馥甄當年以S.H.E出道，是紅透半邊天的亞洲女子天團，目前則維持「單飛不解散」的狀態，除了一首首經典歌曲，S.H.E最令人津津樂道的就是她們的姐妹情，即使檯面上合體次數減少，3人的感情仍像家人般緊密。

仙氣飄飄1／田馥甄私下女神氣質十足　見友人顯疲態突「上手」關心

▲S.H.E多年來的姐妹情令人羨慕。（圖／翻攝自田馥甄臉書）

而田馥甄也是唯一一位還未當媽的團員，其實一直以來她的感情世界都頗為神秘，曾與周杰倫合作〈退後〉MV而傳出緋聞，林俊傑也多次向她示好，除此之外還傳出與同性交好，被爆與女助理過從甚密，對於這些傳聞她從未正面回應，但也不怕被貼標籤，認為「有愛的萬物皆能相愛」，也表達了她隨遇而安的感情觀。

田馥甄近期較少出現在公眾場合，不過她與金曲台語歌王許富凱將參加2024池上秋收稻穗藝術節，10月26、27日於台東池上天堂路稻田區登場，而售票日9月3日剛好是14年前她的單飛出道日，讓粉絲們摩拳擦掌準備搶票。至於日前至中醫看診，本刊關心她的身體狀況，經紀公司樂來樂好回應：「馥甄一切安好，純為日常看中醫調養身體，感謝關心。」

仙氣飄飄1／田馥甄私下女神氣質十足　見友人顯疲態突「上手」關心

▲田馥甄曾不只一次爆出同性緋聞，但她並沒有正面回應。（圖／翻攝自田馥甄臉書）

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