拍到崩潰！　劉伊心三寶媽寫真　曠世「巨」作問世

記者葉文正／台北報導

「選美皇后」劉伊心和老虎牙子董事長林志隆，先後誕下女兒「牙子」、兒子「Wing」，今年7月順利生下第三胎小公主「CC」。劉伊心近期拍攝新生兒寫真，挑戰三寶同時入鏡，劉伊心大嘆場面十分混亂，好不容易安撫好大寶、二寶情緒，沒想到換三寶肚子餓了，就在一切準備就緒，也都餵飽肚子之後，大寶開始沒有耐心，好在攝影團隊非常專業，讓拍攝過程盡可能快速。全家福照片除了展現滿滿母愛外，也可以看出她產後狀態恢復極佳，身材四肢依舊相當纖細。

▲劉伊心(右起)與CC跟林志隆。（圖／泡泡糖定製影像）

過程中三寶神複製二寶Wing的皺眉「表情包」，夫妻倆也興奮在旁不停捕捉珍貴的每一刻。劉伊心回想女兒當年拍照都在睡，就是個文靜的小仙子，兒子跟三寶CC一樣，拍攝過程十分清醒，有許多可愛的表情畫面可以捕捉，全家都被逗得超樂，最後拍全家福時大家也很投入，畫面非常溫馨。

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▲劉伊心一家五口。（圖／泡泡糖定製影像）

劉伊心表示，三胎都是比照辦理，請專業團隊拍攝，將三個寶貝幾天大的樣子記錄下來做成九宮格照片放在客廳，讓孩子隨時能回味最「青春」的時刻。其中難度最高的拍攝是三個寶貝的疊疊樂照片，由於拍攝這組照片時，牙子跟Wing都要禁止不動，對於小朋友來說根本是不可能的任務，在拍攝過程中，劉伊心不斷對孩子喊話，說千萬不能動，動了CC就會掉下來，哥哥姊姊要好好保護妹妹，這個超有愛的畫面瞬間也被攝影師記錄下來。

▲劉伊心的三寶。（圖／泡泡糖定製影像）