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AI女神李珠珢曝「來台感想」　隔空喊話台啦啦隊員：我會想念妳

記者顧齊祐／綜合報導

有著「AI女神」之稱的南韓啦啦隊成員李珠珢，近日受邀來台參加活動，吸引了大批粉絲到場朝聖。活動結束後她也離開了台灣，不過她卻與台灣啦啦隊成員沁沁交流了好感情，並在社群平台分享彼此對話截圖，表達了自己來台的感想，寫道「我會想念妳」。

▲有「AI女神」之稱的南韓啦啦隊成員李珠珢。（圖／翻攝自Instagram／my._.chuuu）

▲有「AI女神」之稱的南韓啦啦隊成員李珠珢。（圖／翻攝自Instagram／my._.chuuu）

李珠珢所屬的起亞虎啦啦隊（KIA TIGERS CHEERLEADER）近日受邀來台參加富邦悍將所舉辦的「G!POP流行音樂節」主題日，吸引了大批粉絲到場朝聖，還在現場大跳爆紅的「三振舞」，讓球迷們超級過癮。而李珠珢也在活動中與富邦悍將啦啦隊（FUBON ANGELS）的隊員們交流出好感情，並在29日於個人Instagram限時動態發布了與啦啦隊成員沁沁的截圖對話。

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▲FUBON ANGELS成員沁沁。（圖／翻攝自Instagram／_chinchin_77_）

▲FUBON ANGELS成員沁沁。（圖／翻攝自Instagram／_chinchin_77_）

李珠珢的限時動態中，沁沁用英文寫道：「希望妳這2天玩得開心。」而李珠珢回覆：「因為跟妳同一隊，我感覺很舒適，非常感謝妳，我希望可以再見到妳。」沁沁隨即回答道：「我會想念妳，希望可以再見到妳。」李珠珢並在限時動態中標註了沁沁寫下「想你‥」。

▲李珠珢曬出與沁沁的截圖對話，並寫下「想你‥」。（圖／翻攝自Instagram／my._.chuuu）

▲李珠珢曬出與沁沁的截圖對話，並寫下「想你‥」。（圖／翻攝自Instagram／my._.chuuu）

李珠珢擁有白皙的皮膚及精緻的臉蛋，有著「AI美人」的稱號，她也因為跳「三振舞」的影片爆紅，甚至在YouTube影片已經有著超過1億人次觀看。李珠珢在賽前受訪時也表示「沒有預期會因為影片爆紅，感覺增加很多粉絲，非常感謝」。這次受邀來台參加活動，也成功讓台灣粉絲大飽眼福。

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李珠珢, 起亞虎啦啦隊, FUBON ANGELS, 沁沁

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