記者田暐瑋／綜合報導

2024巴黎奧運正如火如荼展開，奧運男子柔道66公斤量級賽，由26歲的日本選手阿部一二三奪下金牌，創下二連霸的亮眼成績，家人在場邊打氣，知名寫真偶像女友橋本梨菜也現身一同觀戰，身上更穿著印有阿部一二三和妹妹名字的應援T恤，引來日網友猜測兩人好事將近。

▲奧運柔道阿部一二三完成二連霸。（圖／達志影像／美聯社）

在28日的柔道比賽中，阿部一二三奪下金牌。女友橋本梨菜現身觀眾席，當一看到男友贏得比賽時，激動地尖叫並抱住旁人，隨後不禁掩面痛哭，情緒激動，後來還參加了慶功宴，先前一度傳出兩人已經同居，這次阿部一家人也在場，同場現身應援也被認為是戀情獲得家人認可，不少網友相當看好他們，猜測應該快要迎來結婚喜訊。

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▲寫真女星橋本梨菜是阿部一二三的女友。（圖／翻攝自橋本梨菜IG）



橋本梨菜是知名寫真女星，身材火辣，比阿部一二三大了4歲，曾為童星、女團成員，大學時期進入寫真界，以健康的小麥色膚色和G罩杯身材為招牌，有「日本第一黑寫真偶像」、「浪速的黑鑽石」等稱號。2022年和阿部一二三爆出熱戀，儘管先前出席活動被問及戀情時沒有正面回應，但2023年12月她拿著男友的應援扇出現在國際柔道比賽，等同是默認戀情。

▲寫真女星橋本梨菜是阿部一二三的女友。（圖／翻攝自橋本梨菜IG）