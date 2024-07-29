《愛的噩夢》入圍紐約亞洲電影節！謝欣穎美國被誤會「下降頭」

記者黃庠棻／台北報導

廖明毅導演新片《愛的噩夢》上映後觀眾及網友口碑熱議不斷，同時也接連獲得國內外影展肯定，先後入圍台北電影獎、富川國際奇幻影展，以及紐約亞洲影展、夏日國際電影節。上周末，林柏宏和謝欣穎與廖明毅導演更專程飛往紐約參展。

▲《愛的噩夢》林柏宏、謝欣穎到紐約參與紐約亞洲電影節。（圖／良人行影業提供）

《愛的噩夢》入圍紐約亞洲競賽單元，林柏宏是首次參與紐約亞洲電影節，表示「非常興奮也榮幸，這也是我第一次在歐美國家面對觀眾」，所幸映後反應熱絡，觀眾回應都相當正面，他開心電影能打動不同文化背景的人。

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▲《愛的噩夢》林柏宏、謝欣穎參與紐約亞洲電影節。（圖／紐約亞洲影展提供）



而第一次到紐約的謝欣穎，感謝《愛的噩夢》入圍紐約亞洲電影節，給了他們一個難忘的經驗。她發覺當地觀眾在映後QA的問題都蠻酷的，例如他在片中的求子符，被觀眾誤以為是「下降頭」，也有不少台灣影迷沒問過的問題，直呼「原來同一部戲在不同國家，會有不同的切入點。」

▲《愛的噩夢》林柏宏參與紐約亞洲電影節。（圖／紐約亞洲影展提供）

此外，《愛的噩夢》留在台灣的其他演員們，項婕如、林艾璇（大元）、吳志慶（大飛）及番外篇《第六感》主角宋柏緯，上周末也沒停歇，他們繼續勤奮跑戲院活動，與觀眾及影迷貼近互動，許多現場及幕後的有趣畫面，可追蹤電影臉書及IG官方粉絲團。