他家中淹水淡定彈琴畫面瘋傳　真實身分竟是「資深綠葉演員」

▲黃炳輝家裡淹水，淡定彈鋼琴的影片感動無數網友。 （圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

凱米颱風遠離台灣，不過強大的外圍環流帶來豪雨重創中南部，造成多處淹大水，有民眾就苦中作樂，近日在網路瘋傳一段男子在大水淹入家中的情況下，依舊淡定彈著鋼琴，彷彿電影《海上鋼琴師》劇情般，如今這名男子身份被起底，原來是公視《火車來去》的演員黃炳輝。

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▲黃炳輝家裡淹水，淡定彈鋼琴的影片感動無數網友。 （圖／翻攝自臉書）

從黃炳輝的臉書畫面可見，外面飄大雨、雨彈狂襲，汙濁的泥水甚至淹入住家客廳，眼看放在1樓的鋼琴泡水，不過黃炳輝卻淡定坐在水中彈起Beyond的《海闊天空》。

據了解，凱米強夾帶強風豪雨重創台南市七股、仁德、白河、東區等4個行政區嚴重積水，而住在七股的黃炳輝也在臉書無奈發文，「凱米颱風我記住你了，生平第一次在水中彈琴，第一次遇到水淹家園，何時能海闊天空，看你要淹多高，鋼琴被淹沒前最想做的事，就是再彈一次琴」。

▲黃炳輝穿女裝反串演醜女，還曾在《別再叫我外籍新娘》中飾演腦性麻痺患者。 （圖／翻攝自臉書）

這段影片上傳後，光是一天就破25萬點閱，網友看了直呼，「已經分不清腳下是雨水，還是淚水」，還有網友留言，「雨水都無法淹沒他演奏的心」、「想到鐵達尼號沈船前最後演奏」、「用淡定的一場鋼琴演奏，跟泡水的鋼琴道別」、「雨之中彈海闊天空，超然豁達的男子」。

▲黃炳輝年輕時曾演出《鋤頭博士》，在新劇中杵著拐杖，飾演斷腿老王。 （圖／翻攝自臉書）

黃炳輝演過多部公視戲劇，先前在《別再叫我外籍新娘》飾演腦性麻痺患者阿廣，力圖贏回妻子的芳心，傳神演技讓觀眾印象深刻，近日他也在臉書分享正在拍攝的新劇劇照，據黃炳輝表示，兒子問他這次飾演什麼角色？他笑回，「斷左腿的老王啊」，沒想到被兒子取笑，「哈哈哈，你演過的角色怎麼不是斷右腿、就是斷左腿，不然就是失明、腦性麻痺者、低能兒⋯反串演丑女，下次會不會演斷手、中風之類的」。

對此，這位資深綠葉演員對兒子表示，「演什麼不重要，最重要的是有人記得你，而且還能和老友敘舊談笑過往，豈不快哉」，豁達的人生觀引發網友欽佩，直呼他是「才華洋溢的智者、反串演出差異之大，才可以顯現自己表演藝術的功力」。

▲黃炳輝家裡淹水，淡定彈鋼琴的影片感動無數網友。 （圖／翻攝自臉書）

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