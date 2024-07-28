短今買衣服「尺寸太大不能換」！　無奈認了：有時候會糊塗

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀），平時會透過社群記錄應援日常，同時也不吝嗇與粉絲分享私下生活，今（28）日她在Threads上發文分享購物糗事，透露預購衣服後發現太大件且不能換貨，同時也向粉絲們發問，有關服飾店通知取貨的常規方式，最後還直言：「我承認我有時候會糊塗。」

▲短今是中信兄弟啦啦隊成員。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

短今表示，她在5月於一間服飾店的實體門市預購一件衣服，但直到6月再去詢問時，店員卻冷冷地回她：「妳有收到簡訊嗎？沒有就是沒有！」讓她後來完全忘記自己有預購衣服這件事，直到7月28日才再次想起，並前往門市確認情況。短今透露，當她再次前往門市時，店員告知她早在6月17日就已經發送了簡訊通知。

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▲短今是許多人心中的啦啦隊女神。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

為此，短今承認自己有時候會糊塗，但仍感到非常無奈，因為已經過了兩個月，她的衣服就這樣一直被放在店裡，更讓她感到不愉快的是，她預購的L號衣服試穿後發現太大，但由於是預購商品，所以無法更換尺寸，因此她對這次的購物經驗感到失望。

▲短今發文分享購物糗事。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）

貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，除了有人留言表示店家真好心之外，也有網友留言向她透露，通常店家打電話通知，會有一大半的客人都不接電話，為了節省時間，傳簡訊是最快且最方便的方法，「沒有注意到簡訊，那就是顧客的問題了，不然有些客人會來吵沒收到通知。」