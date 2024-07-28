閔庚勳愛上《認哥》製作人！熱戀7個月閃婚　成員虧爆：私心滿滿

記者吳睿慈／綜合報導

南韓樂團Buzz主唱閔庚勳是人氣節目《認識的哥哥》固定班底，他日前震撼宣布結婚消息，27日首度在節目上公開與未婚妻相戀的過程，兩人的媒人就是《認識的哥哥》，女方曾經短暫擔任該綜藝製作人，相識多年直到2023年底才正式交往，且他瞞著成員很久，幾位班底幾乎是與大眾同步知曉結婚消息。

▲閔庚勳親自公開未婚妻真面目。（圖／翻攝自JTBC）



閔庚勳宣布婚訊後，首次迎來《認識的哥哥》錄影就被逼問交往過程，他透露女友一度擔任《認識的哥哥》製作人，兩人相識已久，有著共同興趣，直到2023年底才正式交往，「那天晚餐吃很飽的狀態下，在送她回家的前一刻，又去了附近的小酒館吃了點魚糕湯，聊了很久確認了彼此的心意。」

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▲閔庚勳承認未婚妻是《認哥》製作人。（圖／翻攝自JTBC）



小倆口交往以來，閔庚勳本來想提早跟成員吐實，只是一直找不到適當的機會，最後瞞到婚訊公開前，他親自打給班底交代，神童笑喊：「認識這麼久，我第一次接到閔庚勳打來的電話，看著螢幕響了很久，最後還是沒有接。」李壽根則虧他「還以為是詐騙」。徐章焄（徐章勳）則是在看到未接來電2通時，就有強烈預感「他要結婚了」。

▲《認哥》成員狂虧「私心滿滿」。（圖／翻攝自JTBC）



巧的是，閔庚勳公開婚訊前，《認識的哥哥》出外景到塞班島錄影，所有人虧爆他「帶著私心錄影」，還提前到塞班島場勘蜜月的旅遊地，他則笑到說不出話來。節目上他也強調女友沒有懷孕，並向粉絲親自傳遞心意，「粉絲們應該嚇到了，但還是希望大家送上溫暖的鼓勵與祝福。」