小勞勃道尼「驚喜回歸」漫威宇宙！　新角色面具摘下…全場尖叫

記者張筱涵／綜合報導

漫威Comic-Con活動驚喜宣布，小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）將回歸漫威宇宙，而且並不是以鋼鐵人身份回歸，是另外一個全新角色，引起全球影迷熱烈討論。

▲小勞勃道尼回歸漫威宇宙。（圖／翻攝自Instagram／marvelstudios）



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在漫威Comic-Con活動上，戴著末日博士面具的人站上前，一將帽子和面具拿下來，竟然是小勞勃道尼！他這次將飾演「末日博士（Doctor Doom）」維克多馮杜姆（Victor Von Doom），並出現在羅素兄弟（Russo Brothers）執導的《復仇者聯盟：世界末日》（Avengers: Doomsday，預計2026年5月上映）和《復仇者聯盟：秘密戰爭》（Avengers: Secret Wars，預計2027年5月上映）裡，引起了影迷們的熱烈迴響。

「末日博士」維克多·馮·杜姆是漫威作品中的反派角色之一，在一次實驗下毀容，所以全身穿著金屬盔甲且戴著金屬面具，高智商的他熟悉各式各樣的科學知識外，也收集和了解許多魔法典籍，魔法等級僅次於奇異博士。首次登場是在《驚奇4超人》中，被《Wizard》雜誌列為百大反派中的第四名。

▲《復仇者聯盟》新系列電影曝光。（圖／翻攝自Instagram／marvelstudios）



羅素兄弟將回歸執導這兩部復仇者聯盟電影，他們提到在《復仇者聯盟：秘密戰爭》之前，還需要拍攝另一部電影《復仇者聯盟：世界末日》，這是他們的夢想項目。原計劃的《復仇者聯盟：康之王朝》（Avengers: Kang Dynasty）因飾演康的演員喬納森梅傑斯（Jonathan Majors）涉及法律問題被解雇而被擱置。

從2008年的《鋼鐵人》開始，小勞勃道尼一直飾演「鋼鐵人」托尼史塔克，並在《復仇者聯盟：終局之戰》中犧牲。羅素兄弟表示，為了推動新的復仇者聯盟系列電影，他們需要合適的演員。