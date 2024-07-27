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憲哥認了跟張葳葳分居　婚姻狀況成謎　再罵官員智障

記者葉文正／台北報導

綜藝大哥吳宗憲（憲哥）今天與愛兒鹿希派、陳守恩，岑妮與Amber出席屈臣氏一日店長活動，雖然憲哥主題是推銷自家日安完美的產品，但他被問到是否獨居，當場承認這件事，但是與張葳葳婚姻狀態，他則面有難色說：「不要問這個啦，你們去問鹿希派。」

▲Amber(左起)、鹿希派、岑妮與陳守恩出席記者會。（圖／記者葉文正攝）

▲Amber(左起)、鹿希派、岑妮與陳守恩出席記者會。（圖／記者葉文正攝）

憲哥現場承認，「現在是獨居狀態，把兩間打通65坪兩間大約130坪，裝潢成弄回到家就可以開始脫衣服的狀態，躺到沙發就可以看電腦，這個狀態非常多年了，不要葳葳姐這個問題，她現在是虔誠的基督徒，都在忙教會活動。」

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▲Amber(左起)、鹿希派、岑妮與陳守恩出席記者會。（圖／記者葉文正攝）

▲Amber(左起)、鹿希派、岑妮與陳守恩受訪。（圖／記者葉文正攝）

至於日前舊愛陳孝萱到無聊咖啡，憲哥則說：「我20幾年沒有看到她了，當一個男人戀愛時，已結束20多年了，到今天沒有講過一個人家的不好，忍耐自己吞進去，自己扛起來，我迅速轉身離開，不想讓妳難到我流淚的雙眼。」

吳宗憲今天在現場罵鹿希派，「老唐牛肉麵生意好到每天要排隊，我問台中店要開多少時間，他竟然跟我說年底才能開幕，還說待辦中，我要他一個月內把我開出來，難道我百年身後，你也要找人待辦嗎。」

憲哥也提到大巨蛋開唱問題，他認為：「大巨蛋應該要以演唱會為主，搞到現在，杰倫也不開，那高雄市因為演唱會場館免費所以才那麼夯。應該是演唱會為主，棒球賽為輔才對，台灣球場很多，但是並不需要每天四、五萬人看球，台灣藝能界退步，就是沒有香港紅磡體育館，你看劉德華到現在還要幫人家站台，他還跟我說他不是在紅磡，就是在家裡，香港還創造出一大堆巨咖，台灣只有豬哥亮的秀可以看，根本官商勾結。這些人真的智障，這麼大的場館怎麼會放在忠孝東路四段，五段，什麼咖，我是因為我是永遠的小老百姓才這樣說，我才不選舉。」

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吳宗憲, 鹿希派, 陳孝萱

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