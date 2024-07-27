楊丞琳「這社會很不友善」唱一半失聲痛哭！　認了被罵到崩潰：我很怕

記者田暐瑋／綜合報導

女星楊丞琳先前在《歌手2024》演唱〈帶我走〉時走音、表現失常，表情還被做成迷因哏圖。對於自己跳舞的動作及破音每每成為討論焦點，她近日在演唱會上不慎嗆水慘失聲，一度哽咽唱不下去，之後在台上情緒潰堤落淚，直言：「這個社會充滿著很多的不友善。」

▲楊丞琳在台上哭了。（圖／翻攝自微博）



楊丞琳近日在大陸展開巡迴演唱會，唱到中途不慎因為喝水嗆到失聲，一度跟導演提出要中止演唱會，但被拒絕，在演唱到〈帶我走〉時，不得不調整發聲方式，但到高音處仍有些許跑調，之後唱到〈擱淺〉更是一度哭出來唱不下去，全場粉絲激動幫唱，讓她感動不已。

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▲楊丞琳在台上哭了。（圖／翻攝自微博）

對於自己的不小心導致失聲，楊丞琳兩度向粉絲道歉，情緒潰堤當眾哭了出來，坦言很害怕自己的每一步走得不好，就會引發一些不同的聲音，讓她感到很大壓力，「這個社會充滿著很多的溫暖，但是也同時充滿著很多的不友善。」在聽到全場粉絲的歡呼打氣後，她才開起玩笑說：「今天所有的視頻如果你們要分享，一定要說一下我是失聲的喔，就要說她雖然失聲了，但她還是很努力的唱到這樣。」

▲楊丞琳先前因在《歌手2024》表現失常被做成哏圖。（圖／翻攝自微博）



事實上，楊丞琳自從上跳舞節目以來，就因為表情和舞蹈動作頻頻受到嘲諷，更指她「用力過猛」，之後上《歌手2024》演唱〈帶我走〉時走音、表現失常，還被做成迷因瘋傳，最後僅參加兩集，就因為成績墊底而慘遭淘汰，也對她造成打擊，但沒多久她重回節目參加突圍賽，選唱〈淚橋〉被讚表現良好，「楊丞琳鬆弛感」衝上微博熱搜，討論度爆表，成功雪恥。

▲楊丞琳之後重回《歌手2024》舞台雪恥。（圖／翻攝自微博）