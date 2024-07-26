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霹靂粉絲期待24年！《聖石傳說》回歸　桃影鍾楚紅+費翔夢幻CP再現　

記者蕭采薇／台北報導

第11屆桃園電影節「經典重現」單元重磅出擊，霹靂粉絲引頸期盼24年的數位修復版《聖石傳說》隆重登場，還請到霹靂與日本合作布袋戲電視劇《東離劍遊記》編劇虛淵玄老師同步來台，並大手筆舉辦《聖石傳說》與《東離劍遊記》聯合特展，共計展出8尊經典戲偶。

▲桃園電影節《聖石傳說》、《竹籬笆外的春天》和《一八九五》。（圖／桃園電影節提供）

▲粉絲引頸期盼24年的數位修復版《聖石傳說》桃園電影節隆重登場。（圖／桃園電影節提供）

在全球各地都擁有大批忠實粉絲的霹靂布袋戲，2000年推出轟動武林、驚動萬教的布袋戲電影《聖石傳說》，當年耗資新台幣三億、耗時三年，無論在電影界、布袋戲界都是具有劃時代意義的里程碑經典之作，不僅入圍第37屆金馬獎最佳視覺特效，更成功進軍日本，造成現象級的熱賣風潮。

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▲桃園電影節《聖石傳說》、《竹籬笆外的春天》和《一八九五》。（圖／桃園電影節提供）

▲粉絲引頸期盼24年的數位修復版《聖石傳說》桃園電影節隆重登場。（圖／桃園電影節提供）

如今事隔24年，《聖石傳說》數位修復版重出江湖，選擇落腳桃園電影節全球首映，並且將在8月11日、18日於中壢SBC新橋影城（大江購物中心）舉行兩場特別放映。11日進場欣賞特別放映的觀眾，就有機會獲得限量版《聖石傳說》（24 週年數位修復版）紀念海報，18日則有霹靂與日本合作的布袋戲電視劇《東離劍遊記》編劇虛淵玄，也將親身到場向觀眾致意。

▲桃園電影節《聖石傳說》、《竹籬笆外的春天》和《一八九五》。（圖／桃園電影節提供）

▲《竹籬笆外的春天》由（左起）香港女星鍾楚紅、林瑞陽、演技派女星蘇明明主演。（圖／桃園電影節提供）
 
本屆桃影「經典重現」單元另一部強檔，則是1985年由導演李祐寧執導的《竹籬笆外的春天》數位修復版。片中卡司堅強，橫跨台灣、香港兩地的堅強卡司，台灣本地代表有演技派女星蘇明明、當年還是小鮮肉的戲劇天王林瑞陽，香港代表則是有「華人瑪麗蓮夢露」之稱的鍾楚紅，再搭配當時剛剛展露頭角的混血帥哥費翔，不但在當年造成票房熱賣，以今日眼光來看，更是空前絕後。

▲桃園電影節《聖石傳說》、《竹籬笆外的春天》和《一八九五》。（圖／桃園電影節提供）

▲今年桃影宣傳大使温昇豪與女星楊謹華演出古裝史詩鉅作《一八九五》。（圖／桃園電影節提供）
 
「經典重現」的壓軸影片則是由今年桃影宣傳大使温昇豪與五度入圍金鐘獎的演技派女星楊謹華，在2008年合作演出的古裝史詩鉅作《一八九五》。本片全片客家語發音，描寫甲午戰敗之後，台灣苗栗鄉親在乙未戰爭中，前仆後繼英勇抵抗日軍佔領的壯烈真實故事。第11屆桃園電影節將在8月16日到29日舉行。

▲桃園電影節《聖石傳說》、《竹籬笆外的春天》和《一八九五》。（圖／桃園電影節提供）

▲《竹籬笆外的春天》由（左起）香港女星鍾楚紅、當時當紅小生林瑞陽、傳奇混血男星費翔主演。（圖／桃園電影節提供）

 

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桃園電影節, 聖石傳說, 竹籬笆外的春天, 一八九五

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