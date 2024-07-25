王嘉爾LV店門口「掏出全新包」直接送粉絲！影片曝光網傻眼：寵粉的神

記者劉宛欣／綜合報導

韓國男團GOT7成員王嘉爾近年來專注個人演藝事業和自創時尚品牌，也是各大時尚品牌的寵兒，他在24日受邀前往馬來西亞出席精品店開幕活動，現場聚集了大批粉絲守候，向來親民寵粉的他，當天親手送出了LV包包給在場的粉絲，還不忘簽名，寵粉指數再度刷新高，相關片段在網路上瘋傳，讓沒收到禮物的其他粉絲直呼羨慕。

▲王嘉爾前往LV活動，直接送給在場粉絲包包。（圖／翻攝自微博）

王嘉爾24日前往馬來西亞的LV店面開幕活動，現場湧入大量人潮，都是為了一睹偶像風采，從現場曝光的影片中可以看到，他走近粉絲，打開LV的盒子，拿出裡面的包包，親手遞給粉絲，接著還不忘在盒子上簽名，事後還示意官方攝影替他與拿到禮物的粉絲合影，現場尖叫聲此起彼落，不斷有粉絲呼喊著「王嘉爾好帥！」

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▲王嘉爾送粉絲包包全程被錄下。（圖／翻攝自微博）

相關影片在微博瘋傳，大陸網友紛紛讚賞「粉絲的心都給這手筆暖化了吧，王嘉爾真是出手不凡」、「做王嘉爾粉絲從不吃虧，滿滿的幸福」、「王嘉爾寵粉的神」、「這才是最大方最用心的逆應援吧」、「王嘉爾真的很好！去年偶遇過一次，經紀人不允許合照，但他還是堅持跟我合照了」、「王嘉爾不收粉絲禮物，只送粉絲禮物」、「天啊羨慕嫉妒恨」。

►點我看王嘉爾送包過程