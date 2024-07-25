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主播王淑麗拒拿凱米颱風「對比15年前莫拉克」！吐沉重心聲：太慘痛

記者劉宛欣／綜合報導

前中央氣象局長鄭明典發生警告，凱米路徑與15年前於中南部造成嚴重災害的莫拉克颱風相似，這次中南部恐有重大災情，須提前做好準備。氣象主播王淑麗，25日也在臉書發文，提起自己重返氣象主播工作的原因就是莫拉克颱風，並且直言「我播報不想提起這兩個颱風去比較，因為太慘痛」。

▲王淑麗在臉書分享對凱米災情的看法。（圖／翻攝自王淑麗臉書）

▲王淑麗擁有多年氣象播報經驗，資深形象深獲觀眾肯定。（圖／翻攝自王淑麗臉書）

王淑麗25日在臉書曬出這次凱米颱風的紅外線雲圖、雷達合成回波圖，透露自己15年前是因為莫拉克颱風，才會決定重返氣象主播工作，這次凱米帶來超大降雨，她表示「希望我們不斷的播報提醒，能減少凱米造成的不幸」，她提到這次降雨型態與曾帶來災害的莫拉克、敏督利相似，颱風後面跟著的颱風尾比起颱風暴風圈本身更為致命。

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▲王淑麗在臉書分享對凱米災情的看法。（圖／翻攝自王淑麗臉書）

▲王淑麗在臉書分享對凱米災情的看法。（圖／翻攝自王淑麗臉書）

王淑麗直言「我播報不想提起這兩個颱風去比較，主要是（當年莫拉克）太慘痛，再來每個颱風都是獨立個體，不會一樣的」，接著提到昨天深夜開始，中南部山區就已經開始降下驚人暴雨，「這樣劇烈降雨在中南部還要持續到深夜」，她還提醒「台灣很久沒有這麼大型且劇烈的颱風直接侵襲，各地山區受災程度已快到臨界點」，只能期望西北風、西南風幅合的劇烈對流，能盡快移至海面，別再對陸地造成破壞。

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凱米颱風, 凱米, 王淑麗

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