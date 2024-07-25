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日本2大咖女神配音　《DDDD惡魔的破壞 後章》上映強碰颱風

記者吳睿慈／綜合報導

日本末日科幻動畫電影《DDDD惡魔的破壞 前章》上映以來廣獲好評，兩位女主角小山門出和中川凰蘭找來YOASOBI主唱幾田莉拉與惡魔偶像ano配音，前章在台上映後，《DDDD惡魔的破壞 後章》也已於24日接力，動畫導演黑川智之提醒，後章結局是原作者淺野一二O特別為電影版寫的原創結局，原著粉絲看了也會大吃一驚，敬請期待。

▲《DDDD惡魔的破壞 後章》找來日本2大咖女神。（圖／台北双喜電影提供）

▲《DDDD惡魔的破壞 後章》找來日本2大咖女神幾田莉拉、ano配音。（圖／台北双喜電影提供）

《DDDD惡魔的破壞》是日本人氣漫畫家淺野一二O的作品，自2014年開始連載，因其獨特的世界觀和深入的情感描繪，迅速在漫畫迷中取得了極高的評價。這是淺野老師首部改編劇場版動畫作品，由《PSYCHO-PASS心靈判官》系列、《我們的黎明》知名動畫導演黒川智之操刀，聯手《紫羅蘭永恆花園》、《聲之形》編劇吉田玲子，分為前章、後章上檔。前章上映後，不但獲得新海誠導演在社群發文：「想拿起漫畫從頭再看一遍。」台灣觀眾看完也心得滿滿，「被感動得亂七八糟」、「凰蘭講幹話、開黃腔太有趣了」、「淺野一二O用很淺野的方式致敬藤子F不二雄」。

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▲▼日本2大咖女神配音！《DDDD惡魔的破壞 後章》上映強碰颱風。（圖／台北双喜電影提供）

▲人氣原著漫畫《DDDD惡魔的破壞》終於拍成劇場版。（圖／台北双喜電影提供）

為電影主人公小山門出和中川凰蘭配音的YOASOBI主唱幾田莉拉、惡魔偶像ano，繼ano為前章創作並與幾田莉拉演唱〈絕絕絕絕對聖域〉，後章則是由幾田莉拉創作了〈青春謳歌〉，也是由兩人共同演唱，MV版本還可看到幾田莉拉與ano兩人一起出遊互拍、唱KTV的歡樂情景，宛如看到門出與凰蘭真人模樣。

▲▼日本2大咖女神配音！《DDDD惡魔的破壞 後章》上映強碰颱風。（圖／台北双喜電影提供）

▲《DDDD惡魔的破壞 後章》在台上映。（圖／台北双喜電影提供）
  
《DDDD惡魔的破壞 後章》故事延續了前章的劇情，揭示了許多前章埋下的伏筆和未解之謎。在東京，一艘巨大母艦突然出現，對地球造成了前所未有的影響。主角小山門出和好友中川凰蘭在這樣的環境下，經歷了青春的點點滴滴，門出和凰蘭之間深厚的友情，在面對世界崩壞時的成長和變化，也揭開了意想不到的劇情發展，電影現已上映。

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