電商女王瑪菲司進軍恐怖片演女主角　直播卻遇靈異事件超毛

記者蔡琛儀／台北報導

電商女王瑪菲司首度挑戰出演恐怖電影《嘎啦GALA》女主角，並演唱由K6劉家凱製作的電影主題曲〈你不是一個人〉，電影及主題曲MV上線後，觀看數突破百萬，電影首周更拿下國片票房冠軍Ｍ，還有南韓品牌包下百萬電影票力挺，讓瑪菲司相當感動，老公H先生在宣傳期間會貼心幫忙撐傘、提包，每天默默的在睡前於床邊擺上一杯水，讓她覺得很貼心。

▲瑪菲司為電影《嘎啦》獻唱主題曲〈你不是一個人〉。（圖／菲娛樂文創提供）

劉家凱以迷幻電音風格為電影打造主題曲，瑪菲司首度與劉家凱合作，讓她感到緊張且興奮。錄音過程中，因家凱獨特迷人氣質，讓她害羞不太敢直視眼神，也因為家凱非常溫柔細膩，所以錄音時家凱提出的任何嚴格要求，都讓瑪菲司完全無法拒絕，直呼唱到缺氧也無怨無悔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了想讓唱法更鬆弛，瑪菲司曾想配唱時喝酒，又怕失控無法清楚咬字作罷，但歌曲氣音唱法與旋律高低音差很大，難度非常高，竟然讓她練唱時數度缺氧，必須隨身攜帶氧氣瓶補充氧氣，最後耗時36個小時完成錄音。

▲瑪菲司拍完恐怖片後，身邊也出現怪事。（圖／菲娛樂文創提供）

MV影像概念也呼應瑪菲司在電影中的兩種角色，但在電影與MV投入雙重角色後，讓她也產生莫名的後遺症，像是意識自己在充滿熱情外表下其實隱藏著「獨處焦慮症」，會在收工後產生空虛感，心情瞬間會很低落，也在拍完恐怖電影後會偶遇突發事件，例如晚上直播明明只有用兩支麥克風收音，音控台卻會顯示有四支麥克風使用訊號，或是麥克風會突然失靈，檢查設備卻都沒問題，相當詭異。