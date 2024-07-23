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曹佑寧不甩禁愛令！帶女友「全壘打牆後」調情　婁峻碩慘被當工具人

記者蕭采薇／台北報導

校園愛情電影《夏日的檸檬草》由李沐、曹佑寧及婁峻碩主演，帶眾人回憶青澀的初戀時光。曹佑寧曾與如今效力於中職的李宗賢、蘇智傑並稱為「平鎮三帥」。他回憶，球隊雖然有禁愛令，不過大家都偷偷談戀愛，全壘打牆後的垃圾場就是約會聖地，「每個柱子都有人，大家會搶位子，離後門最遠的最受歡迎。」

▲《夏日的檸檬草》由李沐、曹佑寧及婁峻碩主演。（圖／記者蕭采薇攝）

▲《夏日的檸檬草》由（左起）曹佑寧、李沐及婁峻碩主演。（圖／記者蕭采薇攝）

曹佑寧出身於棒球名校平鎮高中，當時就是風雲人物，由於是體育特長生，與其他人的高中生活都大不同，表示很羨慕一般生下課可以去看電影、逛街，「但如今可以透過拍戲去感受，彌補以前的遺憾。」

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不過他透露，球隊雖然有禁愛令，但大家都偷偷談戀愛，練球後的自主練習時間、洗衣服的時間都可以去約會，「我們球場全壘打牆外是垃圾場，很酷的是，那邊的每個柱子都有人（談戀愛）。教練雖然目睹這樣的畫面，但也睜一隻眼閉一隻眼，只是如果表現不好，可能會被懲罰去跑步，「不過我算是被放過的那個。」

▲《夏日的檸檬草》由李沐、曹佑寧及婁峻碩主演。（圖／記者蕭采薇攝）

▲《夏日的檸檬草》曹佑寧演學霸，體會不一樣的校園生活。（圖／記者蕭采薇攝）

婁峻碩則是從國中男女分班，到高中變成男女合校，他笑說：「哇！天堂，好香，以前教室多臭啊！」他分享以前當過工具人，會幫喜歡的女生買早餐、接上下學，結果沒有成功，也曾想要追一個女同學而去上補習班，沒想到對方竟與年輕助教交往。

不過如今感情美滿的婁峻碩，被問到未婚妻焦凡凡對於他飾演高中生有何感想？婁峻碩笑說：「很開心啊，有工作了，她說滿羨慕的，也想要拍戲。」他更進一步透露，焦凡凡也會在家飾演「曉夏」，與他一起對戲。

▲《夏日的檸檬草》由李沐、曹佑寧及婁峻碩主演。（圖／記者蕭采薇攝）

▲《夏日的檸檬草》婁峻碩笑稱自己學生時代也頗受歡迎。（圖／記者蕭采薇攝）

李沐過去是讀女校，回想起以前下課就打排球，她也不排斥倒追男生，但會先觀察對方的反應，如果喜歡的男生好像有點意思，那就會主動出擊。所以李沐很佩服她飾演的角色曉夏，因為曹佑寧飾演的程奕反應很少，大讚「曉夏她真的很勇敢」。

▲《夏日的檸檬草》由李沐、曹佑寧及婁峻碩主演。（圖／記者蕭采薇攝）

▲《夏日的檸檬草》是李沐再次演出校園愛情電影。（圖／記者蕭采薇攝）

而棒球選手出身的曹佑寧，日前也跟上了中職明星賽的「上古神獸大亂鬥」，問到哪個畫面最感動，曹佑寧毫不猶豫的說：「王建民對上陳金鋒！」此外大前輩洪一中打擊出去的球，全被「技術性漏接」，曹佑寧也笑說：「如果是我也不敢接。」

此外曹佑寧的女友王淨主演的《鬼才之道》與《夏日的檸檬草》檔期僅差一週，曹佑寧笑說：「鬼才知道，夏日的檸檬草有多好看！看整個（國片）產業進步很好。」至於五堅情的夥伴是否會包場？婁峻碩忍不住抱怨：「我邀他們首映，他們沒打算要來！」該片將於8月2日上映。

 

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夏日的檸檬草, 李沐, 曹佑寧, 婁峻碩

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