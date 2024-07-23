美女主播蕭彤雯「解放比基尼」零修圖！　瘦身成果超誇張：真的沒想到

記者劉宜庭／綜合報導

知名主播蕭彤雯近日在社交媒體上分享了她的減脂成果，引起廣泛關注。她在文中表示，經過兩週的努力，她成功減去2.2公斤的體重，更誇張的是體脂肪下降了5%，並強調照片「零修圖、零濾鏡、零套色」，唯一添加的只有美麗的蝴蝶貼圖，足見誠意。

▲蕭彤雯公開瘦身成果。（圖／翻攝自蕭彤雯臉書）



蕭彤雯近日實施健康減脂計畫，13天內體重從46.2公斤降至44公斤，體脂則從26%降至21%，最明顯的改變則是腹部線條以及腰圍、手臂圍和臀圍的縮小。她強調，自己從未真正臃腫過，因此對這樣的成果感到非常驚訝。尤其值得一提的是，她在減脂過程中完全沒有挨餓，每天都吃得很飽。

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▲蕭彤雯減肥菜色。（圖／翻攝自蕭彤雯臉書）

「我是真的沒想到已經50歲了，還能在10天內減去2.2kg的體重，更誇張的是體脂肪降了5%！」除了體重和體脂的變化，蕭彤雯也提到，她的飲水量從每天僅500cc增加到超過4000cc，「覺得自己的飲食習慣和生活都變得更健康！某天早上居然不自覺的輕盈小跑步起來！」

▲蕭彤雯強調多喝水很重要。（圖／翻攝自蕭彤雯臉書）

此外，那天蕭彤雯主持完節目，還引來《飛碟午餐》主持人尹乃菁姐特地跑進來對她驚呼：「你今天真的好有少女感喔！我在外面看你覺得：哇！好青春！好漂亮！好可愛！」她笑說：「我發誓她真的這樣說。」

▲蕭彤雯近期大多帶便當上班。（圖／翻攝自蕭彤雯臉書）



除了飲水量增加，蕭彤雯每天吃三餐加下午茶，確保攝取足夠的蛋白質、蔬菜和菇類，強調充足的水分攝取和良好的睡眠是關鍵。雖然她睡眠不足，但效果依然顯著。她建議剛開始可以依照營養師的建議，逐步增加飲水量，並設定鬧鐘提醒自己飲水。她相信，如果能睡滿8小時，效果會更好。