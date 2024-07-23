梁佑南逼女兒在家穿高跟鞋走台步！　嫌方琦站姿大罵：妳是丫鬟嗎

記者孟育民／台北報導

緯來戲劇台43頻道《甄心分享小琳鐺》邀請星二代余祥銓、張峰奇、林吟蔚、方琦上節目聊「有明星爸媽，從小就像活在壓力鍋」話題；只有方琦是與母親梁佑南同台，得接受母親不時投射過來的銳利眼神，方琦說媽媽常常會看著她用「眼神」提點她，入行以後壓力不只來自劇組、觀眾，還有很大一部分是媽媽。

▲方琦（左起）、林吟蔚、梁佑南、張峰奇、余祥銓上緯來戲劇台 甄心分享小琳鐺討論星二代話題。（圖／緯來戲劇台提供）

在家裡，梁佑南會逼女兒練習穿高跟鞋走路還有化妝，前陣子方琦買了一件連身洋裝，媽媽也稱讚衣服好看，但她上完節目後媽媽卻罵她說，妳穿那衣服站什麼樣子「妳是丫鬟嗎」？梁佑南解釋說，因為方琦站的樣子就是畏畏縮縮的，也不稍微動一下，才會看起來很像丫鬟。

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▲梁佑南對方琦期望很大，希望她隨時準備好自己。（圖／緯來戲劇台提供）



方琦說，有時候在家休息想耍廢，結果卻被媽媽叫起來穿高跟鞋練習走台步、還要看影片學化妝，連拍照的時候，媽媽都會特別來壓她的腳，要她壓腳背拍照。佩甄問說「妳怎麼對她那麼嚴格啦」？梁佑南解釋說，因為女兒身高不到170，穿高跟鞋的機率一定比較多，有空在那邊追劇、滑手機，為何不起來練習穿高跟鞋走路，讓自己自然一點，她說這是「職業道德」，妳一定要把自己準備好，讓自己保持在很OK的狀態。

▲余祥銓反而被爸放生。（圖／緯來戲劇台提供）