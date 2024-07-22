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蔡尚樺開車一半「大蜘蛛掉腿上」嚇瘋尖叫！　曬照還原驚悚過程

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡尚樺近年主持益智節目，深受不少觀眾的喜愛，平時會在社群記錄生活的她，今（22）日透過Threads發文分享兩張照片，透露她在和經紀人開車的途中，意外發現車內有隻和大閘蟹差不多大小的大蜘蛛，過程中還一度掉到她腿上，使兩人直接在車內驚聲尖叫。

▲蔡尚樺。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

▲蔡尚樺會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

蔡尚樺提到，當時經紀人淳淳突然要她別動、別尖叫以及保持冷靜，當下她雖然感到疑惑，但隨即就在正前方的遮陽板上，看到一隻巨大的蜘蛛。隨後，淳淳趁紅燈時試圖拿衛生紙把蜘蛛撥出去，但蜘蛛卻突然掉到蔡尚樺的腿上，這讓她開始放聲尖叫，並瘋狂甩手甩腳，後來蜘蛛直接在車內消失，讓她們心驚膽顫，不斷尋找這隻不速之客。

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▲蔡尚樺。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

▲蔡尚樺開車一半看到蜘蛛。（圖／翻攝自Threads／gladys.tsai）

最終，她們決定在路邊臨時停車，打開手電筒進行地毯式搜索，經過15分鐘的奮戰，終於再次發現蜘蛛的蹤跡。淳淳使用拖鞋將其擊殺，但蔡尚樺擔心蜘蛛的靈魂未能安息，於是兩人荒謬地在路邊上網，查詢有關大悲咒經文的資訊，甚至還搜尋注音版，祈求蜘蛛在天之靈能原諒她們，同時也在文末附上蜘蛛照片以及網頁搜尋頁面。貼文曝光後，立即掀起網友按讚討論。

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