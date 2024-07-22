麥當勞女神18歲嫩照流出！　焦凡凡燦笑說故事被拍

記者王靖淳／綜合報導

藝人焦凡凡因甜美自然的形象圈粉不少人，讀書時期曾在速食店打工過的她，還因此獲得「麥當勞女神」的封號，最近她在社群分享18歲工作的照片，同時也驚呼：「天啊，13年前！」

▲焦凡凡平時會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）

透過焦凡凡在IG限動分享的照片可見到，她身穿襯衫搭配短裙的麥當勞制服，將頭髮綁成馬尾，脖子上還有一條領巾。她跪坐在地板上，手上還拿著道具，面對正在聽她說故事的小朋友，她的表情相當認真且專注，同時也露出親切溫暖的微笑，整體氛圍相當歡樂。

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▲焦凡凡分享自己13年前在麥當勞工作的照片。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）

為此，焦凡凡在文中透露，突然翻到這張13年前，自己在麥當勞進行說故事比賽的照片，不僅讓她勾起當時的許多回憶，同時也讓她驚呼時間的流逝。然而，焦凡凡在從麥當勞離職後，先是轉而從事RC主播、展場活動，之後更加入YouTuber「反骨男孩」，成為網紅出道，後來不僅出演網路劇以及推出單曲，更跨領域主持品牌活動、跨年、校園演唱會。

▲焦凡凡以親民甜美形象圈粉不少人。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）

事實上，焦凡凡在2018年時就曾透過限時動態分享，自己當年在麥當勞打工的照片，她在照片中身穿粉紅色的制服、脖子上同樣打著領巾，與不少同事開心合照，看得出人緣極佳，稚氣的笑容及臉龐飄出清新味，迷倒許多來店客人，更因為照片被登上「表特麥當勞」社團，掀起外界討論。