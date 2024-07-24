小孟老師／7月24日星座運勢　射手遇到心上人

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：知曉最新訊息
感情：好好享受當下
財運：避免錯失機會
幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：天蠍
工作：事業企圖心旺
感情：戀情比糖還甜
財運：降低多元風險
幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
工作：做事具有遠見
感情：平淡就是幸福
財運：謹慎分析公司
幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：魔羯
【土象星座】
工作：小事成就大事
感情：經典浪漫永恆
財運：把握市場走勢
幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：雙魚
工作：付出得到回饋
感情：平凡就是幸福
財運：投資適度槓桿
幸運色：紫色
貴人：天秤
小人：牡羊
工作：事情有好發展
感情：甜言蜜語真情
財運：瞭解風險因素
幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：射手
【水象星座】
工作：和善有吸引力
感情：情人間愛意濃
財運：加強投資信心
幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：水瓶
工作：願意互相配合
感情：理想溝通互動
財運：關注公司財務
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：處女
工作：事業豐富多彩
感情：才華吸引桃花
財運：瞭解資本市場
幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛
【火象星座】
工作：主宰自己時間
感情：甜蜜溫馨回憶
財運：控制交易成本
幸運色：紅色
貴人：雙子
小人：天秤
工作：耐力佳好脾氣
感情：單身者易艷遇
財運：遠離短期投機
幸運色：淡藍色
貴人：射手
小人：雙子
工作：得到上級信任
感情：遇到心儀對象
財運：加強投資策略
幸運色：黑色
貴人：水瓶
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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