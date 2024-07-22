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小老公涉性侵「蕭淑慎現況曝光」！　幫人帶小孩月領3萬保母費

蕭淑慎（左）的老公梁軒安（右）近來爭議不斷，但蕭淑慎至今未對外發表言論。

圖文／鏡週刊

蕭淑慎老公梁軒安近來風波不斷，連續被兩女指控性侵，但蕭淑慎對小15歲丈夫在外所作所為，至今都未發聲，據悉她對梁軒安是三不管政策，只要有拿錢回家就好。而她前年聲稱投資開醫美診所，但其實只是小小股，每月僅領顧問費，為了多賺點外快，她甚至還幫診所的醫師老闆帶小孩，因此可以多領3萬元的保母費。

蕭淑慎因為罹患罕見癌症「十二指腸癌」，切除了3分之1的十二指腸、胃，胰臟頭部、膽跟膽管，前年5月追蹤又發現癌細胞轉移到肝臟，靠標靶藥物治癒後，必須每年回診打顯影劑照腹部超音波追蹤，也因此斷了生孩子的念頭。

診所上班　加薪當保母

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不過蕭淑慎沒有回演藝圈計畫，每天就是去醫美診所報到上班領薪水。據悉，診所醫師老闆有個10多歲的女兒，下課後就托給蕭淑慎照顧，而她的工作內容除了偶爾接小孩下課，主要就是陪伴對方。為了貼補蕭淑慎，每個月診所除了顧問費，還多給她3萬元保母費。至於蕭淑慎的老公梁軒安，雖然在外號稱開了多家公司，但其實名下無任何房產，開的車也是岳父所有。

蕭淑慎（右）和梁軒安（左）不時會在社群上po合照曬恩愛。（翻攝自蕭淑慎IG）

▲蕭淑慎（右）和梁軒安（左）不時會在社群上po合照曬恩愛。（翻攝自蕭淑慎IG）

面對諸多指控，梁軒安在社群發出聲明一一否認。（翻攝自梁軒安臉書）

▲面對諸多指控，梁軒安在社群發出聲明一一否認。（翻攝自梁軒安臉書）

蕭淑慎2011年因吸毒入監，隔年出獄後，靠著積蓄和之前在中國大陸買的房產收租過日子，生活還算過得去，2016年認識梁軒安後，隔年就閃電結婚。近來梁軒安桃色糾紛不斷，據這次提告梁軒安性侵的女歌手Rina向本刊表示，梁軒安在外玩樂時，都對外說蕭淑慎不會管他，只要有拿錢回家就好。

除涉性侵　又被告背信

梁軒安除了接連被指控性侵，還有一名從事移動貨櫃屋精品宅的郭姓老闆，也跳出來對他提告背信侵占。郭男向本刊投訴，今年初梁軒安原本只是替他代操廣告做行銷，卻一步一步把資源全部納為己有，並掌握品牌的粉專營運，先是要求入股被拒後，另外成立新品牌販售一樣的商品，甚至在合作期間，到中國大陸出差、上酒店玩樂，高達70幾萬元的費用都由郭男買單。而梁軒安收了30幾萬元的廣告費也未如實操作，因此已對梁軒安提告。

上個月，一名年僅20多歲的曾姓女子到法院按鈴，控告梁軒安騙財騙色。（翻攝自鏡新聞）

▲上個月，一名年僅20多歲的曾姓女子到法院按鈴，控告梁軒安騙財騙色。（翻攝自鏡新聞）

曾是梁軒安（左）旗下女藝人的Rina（右），上週對梁軒安提告性侵，指稱他利用職務之便侵犯自己。（Rina提供）

▲曾是梁軒安（左）旗下女藝人的Rina（右），上週對梁軒安提告性侵，指稱他利用職務之便侵犯自己。（Rina提供）

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