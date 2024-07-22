《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣人

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣節目《瑞鎮家2》店長李瑞鎮領軍鄭有美、朴敘俊、崔宇植以及新加入的實習生高旻示前往冰島開業，最新一集裡，餐廳竟迎來2組台灣客人，有趣的是他們被安排在同一桌，其中一人甚至是樂團理想混蛋的鼓手Look（可沛），異地遇到同鄉，他開心地喊著「大家都是台灣人」，全場都笑出來。

▲▼《瑞鎮家2》在冰島開業，沒想到出現台灣客人，其中一組甚至是理想混蛋。（圖／翻攝自tvN）



[廣告]請繼續往下閱讀...

《瑞鎮家2》最新一集裡，恰好迎來一組台灣客人，兩位女生被帶往包廂位置，巧的是另一組兩位客人也是台灣人，當他們坐在餐桌上開始用中文聊天時，才發現口音相同，Look熱情表示「大家都是台灣人」，有趣的是，這段互動也在台灣網友之間熱烈盛傳，觀眾紛紛笑喊「好台的口音啊」、「口音根本一樣」、「對話很有趣」。

▲崔宇植為2組台灣客人點餐。（圖／翻攝自tvN）



2組台灣客人從冰島旅遊聊到天氣與極光，不巧的是，Look遇到暴風雪，還沒看到極光，令另外兩位女客人很擔憂，他則幽默地鼓勵：「會順利的！因為我們已經把壞天氣除掉，你們來這幾天應該天氣會滿好的。」

▼▲2組台灣客人相認，Look笑喊「大家都台灣人」。（圖／翻攝自tvN）



這段奇趣記主人公21日在脆發文，並貼出崔宇植與朴敘俊的親筆簽名，她與網友分享「李瑞鎮的酒窩跟海一樣深，超級帥」，且2位台灣女孩不只造訪《瑞鎮家2》餐廳，甚至連同桌一起吃飯的人其實是理想混蛋的鼓手Look，大批粉絲直呼「羨慕」。