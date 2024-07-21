玖壹壹壓軸開唱嗨炸！　將軍吼音樂節「狂吸5萬人朝聖」

▲本土嘻哈天團玖壹壹重磅壓軸。（圖／臺南市政府提供）



記者翁子涵／台北報導

「2024臺南將軍吼音樂節」今年邁入第13年，昨日起連續兩天在將軍漁港熱情開唱，首日以「台饒有港覺」為主題，昨晚由本土嘻哈天團玖壹壹重磅壓軸，祭出台式電音舞曲〈來個蹦蹦〉、〈LOCAL〉、〈籠裡〉、〈愛你不踩煞車〉、〈一生只督妳一人〉等夯曲，讓現場成為全臺最大夜店派對，最後飆唱〈鄉下來的〉樂迷們揮灑汗水搖擺，讓現場氣氛嗨到最高點。

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▲玖壹壹嗨翻全場。（圖／臺南市政府提供）



昨晚主舞台及周邊累計逾5萬人次前來朝聖，觀賞線上直播超過10萬人，共同享受這場臺南西濱的夏日音樂饗宴，演唱會下午6點由選秀節目《未來少女》冠軍女團日光之橙、怪潮音樂創作才子尚融、號稱臺南永康地下里長潤少帶來多首精彩歌曲，青春大勢男團AcQUA源少年以及嘻哈創作男神婁峻碩接力開唱；而BL劇花美男主角洪暐哲獻唱戲劇《免疫屏蔽Stay By My Side》主題曲〈牛頓與蘋果〉，因為曾在韓國當練習生的他韓文非常流利，還展現語言天份，特地把〈下雨天〉改唱韓文版讓粉絲大呼驚艷。

洪暐哲畢業於北藝大舞蹈系畢業，以高超舞蹈實力在南韓成為練習生，並在大陸男團選秀中嶄露頭角成為門面擔當，這次在將軍吼演出帶來了舞者、獻出第一次唱跳表演展現高超舞技。難得到台南演出，洪暐哲說怕週末人多，無法吃到台南知名牛肉湯，彩排後先衝去餐廳取號碼牌，排隊人潮中不少粉絲還認出他來，大家才知道原來「少女殺手」也愛這一味，等演出完後立馬與團隊去大快朵頤，吃到最後一班高鐵回台北。

將軍漁港今天將有第二晚的「將軍BAND³」演唱會，由晨悠、柏霖、怕胖團、就以斯，最後雙壓軸為：新世代熱血樂團芒果醬及歌后楊乃文演出，將帶來精彩好歌，演唱會結束還有6分鐘的煙火秀。

