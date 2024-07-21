ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

上班族變啦啦隊！一粒揭「徵選必殺技」變身職棒女神

記者許逸群／台北報導

台鋼旗下全新栽培的啦啦隊「Wing Stars」異軍突起，人氣最旺的「一粒」甫出道，IG追蹤人數瞬間暴增30萬，還被超夯手遊一眼相中，二度成為廣告女主角。一粒近日頂著體感溫度45度高溫，在烈陽下揮棒拍攝一整天，而且最值得一提的是，這居然是她人生「首握」球棒解鎖！

▲職棒女神一粒。（圖／「熱血江湖：歸來」提供）

▲職棒女神一粒。（圖／「熱血江湖：歸來」提供）

台鋼雄鷹所屬「Wing Stars」啦啦隊誕生超紅新女神「一粒」，她於去年海選中脫穎而出，更在球季還沒正式開打前的春訓，因爲一曲「保勝大弟葉保弟」嗩吶應援曲迅速爆紅，打開知名度一砲而紅。被網友讚譽為「就像是從漫畫裡走出的美少女」，不但清純可人，一粒還是位不折不扣的學霸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲職棒女神一粒。（圖／「熱血江湖：歸來」提供）

▲職棒女神一粒首次拿起球棒。（圖／「熱血江湖：歸來」提供）

提及進入啦啦隊界的契機，一粒表示當了兩年的上班族後，對表演有興趣的她，想朝這方面領域發展，在看到台鋼啦啦隊招募啟事時，馬上燃起表演魂，因此參加了徵選。又自謙認自己雖不是科班出身，但對舞蹈表演一直有熱情，還自學了K-POP舞蹈，最終跳出一片天。

憶及徵選時的「殺手鐧」，她表示在團體舞蹈表演的項目，因為表演王心凌的《愛你》，「可能當時準備可愛風，有特別對著鏡子練習臉部表情，可能是這個部分，讓評審有看到我。」優選進入「Wing Stars」的一粒，也神速在眾多成員中脫穎而出，成為備受矚目的超人氣新星。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

推薦閱讀

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

小吳、紀卜心手搖店「她首回應鮮奶品牌」！5月就認有含奶精：增加口感

小吳、紀卜心手搖店「她首回應鮮奶品牌」！5月就認有含奶精：增加口感

Energy大嫂團合體！坤達摟柯佳嬿罕放閃　網揪亮點：有2組高中同學

Energy大嫂團合體！坤達摟柯佳嬿罕放閃　網揪亮點：有2組高中同學

前兄弟、富邦啦啦隊被點名「酒瓶丟滿地」為所欲為！她怒反擊：給證據

前兄弟、富邦啦啦隊被點名「酒瓶丟滿地」為所欲為！她怒反擊：給證據

《角頭》開唱致敬龍劭華、小鬼！　曾莞婷紅眼眶：謝謝你總替我想

《角頭》開唱致敬龍劭華、小鬼！　曾莞婷紅眼眶：謝謝你總替我想

突遭拔除啦啦隊長職！　正妹女星淚曝1隱疾「起床身體流血」：我沒得選

突遭拔除啦啦隊長職！　正妹女星淚曝1隱疾「起床身體流血」：我沒得選

蔡依林大陸開唱突掩面「30秒唱不出歌」！全場激動狂吼　現場片瘋傳

蔡依林大陸開唱突掩面「30秒唱不出歌」！全場激動狂吼　現場片瘋傳

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

78歲不敢坐博愛座！資深演員搭高鐵慘遭驅趕：別在這排隊　無奈窘境曝

78歲不敢坐博愛座！資深演員搭高鐵慘遭驅趕：別在這排隊　無奈窘境曝

林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

稱南部人吃飯都「嘖嘖嘖」被罵了！　安苡愛親自道歉：片段被剪過

稱南部人吃飯都「嘖嘖嘖」被罵了！　安苡愛親自道歉：片段被剪過

三上悠亞遭質疑「引退還繼續裸露賣身材」　直接PO性感辣照解答！

三上悠亞遭質疑「引退還繼續裸露賣身材」　直接PO性感辣照解答！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

小吳、紀卜心手搖店「她首回應鮮奶品牌」！5月就認有含奶精：增加口感

Energy大嫂團合體！坤達摟柯佳嬿罕放閃　網揪亮點：有2組高中同學

前兄弟、富邦啦啦隊被點名「酒瓶丟滿地」為所欲為！她怒反擊：給證據

《角頭》開唱致敬龍劭華、小鬼！　曾莞婷紅眼眶：謝謝你總替我想

突遭拔除啦啦隊長職！　正妹女星淚曝1隱疾「起床身體流血」：我沒得選

蔡依林大陸開唱突掩面「30秒唱不出歌」！全場激動狂吼　現場片瘋傳

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

78歲不敢坐博愛座！資深演員搭高鐵慘遭驅趕：別在這排隊　無奈窘境曝

林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

一粒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「密陽44人輪姦案」受害女隔20年現身：時間停在2004，不記得夢想了
  2. 陳妍希秒答「不能接受戀人背叛」　甩婚變傳聞…玩卡牌洩感情觀
  3. 愛情vs麵包選啥？31歲台八女神「已買房」　網友答案一面倒！
  4. 上班族變啦啦隊！一粒揭「徵選必殺技」變身職棒女神
  5. 樂天女孩錄影到一半「比基尼直接爆開」！頭燈被看光 琳妲：還好啊
  6. 「精靈系女神」演年輕的自己！莎莉賽隆看了親口給評價
  7. 韓瑞希放砲「元彬、Giselle交往」　網抓包矛盾點：大家相信毒蟲？
  8. 林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字
  9. 林可彤驚恐「卡電梯30分鐘」！被救出見1畫面　感動：值得了
  10. 蔡依林大陸開唱突掩面「30秒唱不出歌」！全場激動狂吼　現場片瘋傳

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366