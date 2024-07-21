上班族變啦啦隊！一粒揭「徵選必殺技」變身職棒女神

記者許逸群／台北報導

台鋼旗下全新栽培的啦啦隊「Wing Stars」異軍突起，人氣最旺的「一粒」甫出道，IG追蹤人數瞬間暴增30萬，還被超夯手遊一眼相中，二度成為廣告女主角。一粒近日頂著體感溫度45度高溫，在烈陽下揮棒拍攝一整天，而且最值得一提的是，這居然是她人生「首握」球棒解鎖！

▲職棒女神一粒。（圖／「熱血江湖：歸來」提供）

台鋼雄鷹所屬「Wing Stars」啦啦隊誕生超紅新女神「一粒」，她於去年海選中脫穎而出，更在球季還沒正式開打前的春訓，因爲一曲「保勝大弟葉保弟」嗩吶應援曲迅速爆紅，打開知名度一砲而紅。被網友讚譽為「就像是從漫畫裡走出的美少女」，不但清純可人，一粒還是位不折不扣的學霸。

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▲職棒女神一粒首次拿起球棒。（圖／「熱血江湖：歸來」提供）

提及進入啦啦隊界的契機，一粒表示當了兩年的上班族後，對表演有興趣的她，想朝這方面領域發展，在看到台鋼啦啦隊招募啟事時，馬上燃起表演魂，因此參加了徵選。又自謙認自己雖不是科班出身，但對舞蹈表演一直有熱情，還自學了K-POP舞蹈，最終跳出一片天。

憶及徵選時的「殺手鐧」，她表示在團體舞蹈表演的項目，因為表演王心凌的《愛你》，「可能當時準備可愛風，有特別對著鏡子練習臉部表情，可能是這個部分，讓評審有看到我。」優選進入「Wing Stars」的一粒，也神速在眾多成員中脫穎而出，成為備受矚目的超人氣新星。