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樂天女孩錄影到一半「比基尼直接爆開」！頭燈被看光 琳妲：還好啊

記者潘慧中／綜合報導

琳妲（林羿禎）不只是反骨男孩的成員，還身兼職棒啦啦隊Rakuten girls（樂天女孩）的工作，事業表現備受肯定。沒想到，她最近被元元（吳婕安）控訴錄影到一半，「比基尼直接爆開」，春光完全被對方看光光！

▲▼琳妲元元。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲▼元元控訴琳妲比基尼在錄影現場爆開。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

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▲▼琳妲元元。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

元元最近在《同學來了》表示，琳妲的個性其實很大剌剌，但有次上對方的YouTube頻道拍攝影片時，當場目睹對方的比基尼爆開，「我從來都沒有比基尼爆開過，她的那個是這樣往下！」

▲▼琳妲元元。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲▼元元完全目睹琳妲的車頭燈。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲▼琳妲元元。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

對此，琳妲連忙解釋，「女生看女生還好啊，因為我覺得女生妳有的東西我也有。」但其他來賓似乎覺得此舉有點心機，何妤玟就直言「如果是和我男友一起去遊樂園的時候爆開」，好像就不太好。

▲▼琳妲元元。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲琳妲不介意被女生看到。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

事實上，琳妲也在節目中表示要小心長相亮麗的閨蜜，「像元元就長得太漂亮、太無辜，男友可能會被她勾走，還有她是天蠍座，我曾經碰過天蠍座的閨蜜把事悶在心裡，過了2年才來翻舊帳。」

▲▼琳妲擁有前凸後翹的好身材。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

無端被波及的元元聽完立馬反駁：「真的喜歡妳的男生，才不會一直去瞄妳的閨蜜，我曾經就有閨蜜覺得我會搶她男友，一直很提防我，結果最後是另個閨蜜把她男友搶走還結婚。」

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