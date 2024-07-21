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前兄弟、富邦啦啦隊被點名「酒瓶丟滿地」為所欲為！豆芽怒反擊：給證據

記者潘慧中／綜合報導

豆芽（Sandy；林裕庭）曾是中信兄弟、富邦悍將啦啦隊的成員，如今專心從事經紀人的她，不時會和粉絲分享有趣的生活點滴。沒想到，她20日因網路上一則匿名爆料，氣得截圖發文直呼：「白目嗎！」

▲▼豆芽,Sandy,林裕庭。（圖／翻攝自Threads／sandy_doya）

▲豆芽反駁匿名爆料。（圖／翻攝自Threads／sandy_doya）

該網友除了點名「那個前兄弟跟前富邦啦啦隊成員」，還稱對方及友人一直大聲吵鬧喝酒、還沒有清理好垃圾，「啤酒瓶丟滿地是三小？自以為公眾人物就可以這樣為所欲為喔？傻爆眼，啥素質啊？」

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▲豆芽無辜被暗指亂丟酒瓶。（圖／翻攝自Instagram／sandy_doya）

對此，豆芽20日深夜也不客氣地截圖反擊，「我垃圾全部帶走，要造謠請給證據，白目嗎！」不少粉絲看了都替她感到忿忿不平，紛紛留言直呼：「造謠全部告下去」、「告妨害名譽」、「想帶風向真可悲。」

▲豆芽擁有豐富的啦啦隊經歷。（圖／翻攝自Instagram／sandy_doya）

事實上，豆芽擁有豐富的啦啦隊經歷，曾任中信兄弟啦啦隊、富邦悍將啦啦隊、桃園雲豹啦啦隊總監、T1聯盟臺中太陽啦啦隊總監。未料，3年多前右眼忽然幾乎失明，需動角膜移植手術，但她最後仍用樂觀態度面對。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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