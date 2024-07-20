《死侍與金鋼狼》夢幻合體Stray Kids！　休傑克曼自爆穿死侍緊身衣上床

記者蕭采薇／綜合報導

《死侍與金鋼狼》最終版預告片驚喜上線，預告片一改以往的喜劇風格，滿滿的兄弟情誼及動人台詞更是狂撒洋蔥，讓多年來一路跟著金鋼狼及死侍系列作品的粉絲感觸很深。南韓超高人氣男團Stray Kids全新MV《Chk Chk Boom》更是和死侍與金鋼狼夢幻聯動。

▲韓團Stray Kids和死侍與金鋼狼夢幻聯動。（圖／翻攝自YouTube／MarvelKorea）

韓團Stray Kids全新MV《Chk Chk Boom》和死侍與金鋼狼夢幻聯動，休傑克曼披著金鋼狼戰袍假當氣象播報員，萊恩雷諾斯更是扮成新聞主播狂糗休傑克曼，MV最後，死侍更是毛遂自薦希望也能加入Stray Kids，但慘遭拒絕。

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此次跨界合作的訪談也曝光，Stray Kids的方燦及Felix與萊恩及休大聊友情話題，萊恩更透露，他與休多年的好交情秘密是，私下的他們都很願意將自己最脆弱的一面讓彼此看見，並大聊自己的恐懼，心裡總是期望對方在事業跟生活上都能越來越好，也一路互相扶持。

▲《死侍與金鋼狼》釋出終極版預告。（圖／漫威影業提供）



萊恩更是打從心中崇拜休傑克曼，並說超級英雄角色換人來演很常見，但只有金鋼狼真的在這世上找不到第二個比休更合適的人，感性之餘還是不忘虧說「（片商）會把他腐爛的軀體拖出來，強行給他穿上黃色的制服，並將他扔到鏡頭前，要他再次狼吼到107歲。」

終極版預告也無預警上線，影片開頭死侍一改以往裝瘋賣傻的瘋癲性格，感性地向金鋼狼求助，一直以來將金鋼狼視為英雄，並苦勸狼叔能助一臂之力，拯救自己的親友，片中收錄金鋼狼17年來作品回顧，滿滿的X戰警回憶殺，搭配感性台詞，洋蔥撒好撒滿讓粉絲很揪心，片段更再度揭露其他角色，包含女死侍完整的正面面貌等。

▲《死侍與金鋼狼》釋出終極版預告。（圖／漫威影業提供）

而另一位讓網友苦盼的金鋼狼接班人《羅根》裡的小女孩－蘿拉也首度亮相，如今已亭亭玉立成為少女，與金鋼狼更有一段深刻的對話，讓粉絲期待值完全拉滿，但預告最後，死侍還是忍不住胡鬧風格，在車上模仿一段蜘蛛人噴絲的動作，還被狼叔吼：「閉嘴！」《死侍與金鋼狼》將於7月24日上映。